Ferrari F250, che fine ha fatto l’ala posteriore?

Diversi mesi fa si era fatto vedere un interessante prototipo della Ferrari F250 e non era passata decisamente inosservata una vistosa ala posteriore. Ferrari, d’altronde, non fa misterocdella sua nuova creazione in arrivo. Proprio in occasione del Capital Markets Day 2023, andando un po’ indietro nel tempo, il marchio di Maranello ha fatto cenno ad una nuova “supercar”, che sarà lanciata entro il 2026 e “limitata a molto meno del 5% dei volumi totali”. Insomma, qualcosa di estremamente esclusivo e intrigante.

Semmai, la parte più misteriosa della questione è stato proprio il suo nome, Ferrari “F250”, adesso probabilmente ancora prematura per avere un nome definitivo. Già avvistata in più di un’occasione, specie se pensiamo alle “foto spia”, l’erede de LaFerrari è stata ora sorpresa mentre stava effettuando dei test in Germania. Allora era apparsa ancora pesantemente mascherata, ma la mimetica sta gradualmente rivelando sempre di più, mese dopo mese. Ma ancora troppo poco, per i nostri gusti.

Recentemente, però, i fotografi hanno catturato l’hypercar Ferrari in una veste molto più sobria, senza le sue aggressive appendici aerodinamiche. Cosa sta “tramando” adesso Maranello? Un trabocchetto al quale stiamo cascando tutti o un cambiamento clamoroso? Pare abbia dato forfait la grande ala aerodinamica, e le due vetture viste finora hanno forme molto simili.

Quella che si ritiene l’erede de LaFerrari è attualmente nascosta da una pesante mimetica che copre completamente il frontale, senza prese d’aria o fari visibili. Si notano, però, cerchi neri, che sono identici a quelli del modello visto mesi fa, e anche la forma spigolosa della coda conferma la somiglianza.

Al posteriore, spiccano un grande scarico ovale sdoppiato, posizionato al centro sopra l’estrattore, e anche questo elemento porta a pensare si stia parlando della Ferrari cosiddetta “F250”. Se la nuova ceratura di Maranello su cui si sta lavorano sarà davvero prodotta in una tiratura limitata di 600 esemplari, con circa 200 in versione “Aperta”, con alcune decine in configurazione racing, quella che vediamo negli scatti rubati potrebbe essere la versione più stradale.

L’ipotesi più accreditata sul motore della Ferrari F250, intanto, rimane quella di un V6 ibrido, simile a quello della 296 GTB ma con alcune importanti modifiche. Bisognerà aspettare di vedere l’auto in azione prima di formulare ulteriori ipotesi. Secondo diverse previsioni, l’erede de LaFerrari dovrebbe essere svelata tra qualche mese, con un lancio previsto per il 2026 e un prezzo che si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro.