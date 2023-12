Ferrari F250: sarà questo il suo aspetto finale?

Le ultime foto spia della nuova hypercar della casa automobilistica modenese, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Ferrari F250, ha acceso l’interesse degli appassionati del settore. Queste immagini offrono un’anteprima del design del prossimo modello ad alte prestazioni del cavallino rampante.

Ferrari, nota per lanciare hypercar in edizioni limitate ogni 10 anni circa, segue la scia dei suoi predecessori come LaFerrari (2013, 499 unità), Enzo (2002, 400 unità) ed F50 (1995, 349 unità). Le foto spia della presunta F250, nonostante il camuffamento e gli elementi temporanei, rivelano proporzioni generali distintive: un corpo basso e largo, un overhang posteriore relativamente lungo e un abitacolo arrotondato. Si prevede che, come i suoi predecessori, avrà portiere che si aprono verso l’alto includendo una parte del tetto.

Ferrari F250: Kolesa ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale della nuova hypercar

È interessante notare che la parte frontale della nuova Ferrari F250 sembra già equipaggiata con i fari originali mentre i fanali temporanei presi dalla SF90 Stradale/Spider suggeriscono modifiche future. Un elemento di design significativo è l’imponente alettone posteriore, che si presume faccia parte della configurazione definitiva del nuovo bolide.

Rispetto alle precedenti hypercar del cavallino rampante, che erano dotate di motori V12, la nuova F250 potrebbe introdurre un significativo cambiamento con un propulsore dotato di meno cilindri. Questo segue la traccia della 499P e della sua variante da 5,1 milioni di euro.

La 499P è alimentata da un motore turbo benzina V6 da 3 litri, abbinato a un cambio sequenziale a 7 marce che agisce sulle ruote posteriori, mentre un propulsore elettrico si occupa della trazione anteriore, funzionando anche come generatore durante la frenata per ricaricare la batteria di trazione.

La potenza combinata di questo sistema è di 707 CV, con un incremento fino a 870 CV per sette secondi tramite il pulsante Push to Pass. Per la nuova Ferrari F250, ci si aspetta prestazioni superiori, considerando che LaFerrari aveva una potenza di 963 CV e oltre 900 Nm.

Dunque, questo nuovo modello sembra essere un audace passo avanti per il produttore di Maranello, unendo un’estetica innovativa con un potenziale tecnologico che potrebbe ridefinire le aspettative delle hypercar di lusso. Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni, possiamo avere un primo assaggio della vettura grazie al progetto digitale realizzato da Kolesa.