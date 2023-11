Ferrari “F250”: la nuova hypercar andrà come un missile in pista

Suscita grande curiosità la Ferrari destinata a scrivere un nuovo capitolo di quel meraviglioso libro aperto dalla GTO e proseguito con le varie F40, F50, Enzo e LaFerrari. Ancora si sa poco o niente della prossima hypercar del “cavallino rampante”, attesa al debutto nel corso del 2024, ma gli appassionati sono già in fibrillazione, perché questa è senz’altro la “rossa” più attesa degli ultimi anni. Nota con la sigla di progetto “F250”, punta a spingere molto più in alto i riferimenti della specie. Per riuscirci, farà tesoro di un rapporto molto stretto con la tecnologia della Formula 1 e di Le Mans.

Quasi certamente l’auto non sarà spinta da un motore V12 ed è l’unica nota triste del progetto, ma volendo stemperare la sofferenza si può dire che anche la GTO e la F40 avevano frazionamenti diversi da quello più iconico della casa di Maranello. Sulla nuova hypercar stradale del “cavallino rampante” il vigore dinamico dovrebbe giungere da un V6 ibrido, con l’unità termica abbinata probabilmente a due unità elettriche. Queste forniranno trazione anche all’asse anteriore, per scaricare a terra con più efficacia la potenza.

Negli scorsi giorni, il prototipo della nuova “belva” Ferrari è stato provato sulla pista di Fiorano, con una veste pesantemente camuffata. Alcuni fotografi sono riusciti a immortalarlo, ma si intuisce poco della carrozzeria definitiva. La veste estetica provvisoria è la stessa di sempre, già vista in alcuni video, che vi riproponiamo. Una cosa è certa: la “F250” sarà un’auto molto aggressiva e di taglio racing, ma non si priverà della tradizionale eleganza delle auto del marchio emiliano. Sicuramente le forme saranno più armoniche di quelle offerte alla vista dal muletto.

Fra i cordoli del circuito di casa, la prossima creatura dovrebbe siglare il nuovo record sul giro, demolendo quello di tutte le altre sorelle destinate alla circolazione ordinaria, ivi compreso quello della SF90XX Stradale, che recentemente ha completato una tornata a Fiorano nell’incredibile tempo di 1’17″309. Un crono ben più basso di quello ottenuto da LaFerrari, pari a 1’19″700.

La nuova hypercar Ferrari “F250” dovrebbe fare molto meglio di entrambe. Anche la potenza dovrebbe spingersi su cifre ben più elevate delle due sorelle, anche se qui gran parte del lavoro è stato concentrato sul contenimento del peso e sull’handling, perché un’auto sportiva con gli attributi deve fare il salto di qualità su tutti i fronti, specie su quelli dinamici ed emotivi. I cavalli saranno senz’altro più di 1000, ma è difficile prevedere a quali livelli si spingeranno con esattezza.

I tempi a Fiorano delle altre hypercar e supercar:

Ferrari LaFerrari 1’19″70

Ferrari Enzo 1’24″90

Ferrari F50 1’27″00

Ferrari F40 1’29″60

Ferrari GTO (288) 1’36″00

