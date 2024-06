Ram è marchio leader della classifica di qualità di JD Power negli USA

Ram ha superato tutti i marchi nell’ambito dell’Initial Quality Study SM (IQS) condotto da JD Power nel 2024 negli Stati Uniti, rimanendo l’unico marchio dedicato esclusivamente ai pickup a riuscirci. Il risultato si aggiunge alla straordinaria serie di ottimi risultati IQS di Ram, che si è classificato tra i tre marchi leader del settore per quattro volte negli ultimi cinque anni – un record che include un primo posto nel 2021, il primo risultato del genere per un marchio esclusivo di pickup nella storia dello studio di riferimento.

Ram al primo posto dello studio sulla qualità dei brand auto di JD Power

A coronare le prestazioni di quest’anno c’è la vittoria del Ram 1500 nel segmento dei pick-up leggeri di grandi dimensioni e il terzo posto tra i pick-up pesanti per il Ram 2500/3500. “Questo riconoscimento è particolarmente edificante perché i nostri clienti sono estremamente esigenti”, afferma Chris Feuell, CEO del marchio Ram. “Soddisfarli al punto da superare ogni altro marchio del settore testimonia la creatività sconfinata dei nostri progettisti e ingegneri e la dedizione incrollabile dei nostri assemblatori e rivenditori”.

Sempre a proposito di Stellantis sotto i riflettori c’è anche l’Alfa Romeo Stelvio, che si è classificata al secondo posto tra i SUV Compact Premium – per il secondo anno consecutivo tra i primi due del segmento. Tali risultati rivestono un significato ancora maggiore perché lo studio di quest’anno presentava nuovi parametri che catturavano meglio la voce del cliente.

“I marchi Stellantis godono da diversi anni delle migliori classifiche IQS”, ha osservato Bill Kendell, Vicepresidente senior per l’esperienza clienti del Nord America presso Stellantis. “Ma raggiungere ciò che Ram ha ottenuto nello studio di quest’anno, con il suo ambito più ampio, è una chiara dimostrazione che il nostro team può e continuerà a mantenere la missione della nostra organizzazione: ogni cliente conta, ogni viaggio conta”.

Kendell ha aggiunto: “Per noi, questo nuovo studio segna un nuovo inizio. Utilizzeremo i nostri successi passati per costruire un futuro migliore per i nostri clienti”. Ricordiamo che JD Power è un leader globale nel settore dei dati e delle analisi automobilistiche e fornisce informazioni di settore, approfondimenti sui consumatori e soluzioni di consulenza all’industria automobilistica e a settori non automobilistici selezionati. JD Power sfrutta i suoi ampi set di dati proprietari e le capacità software combinate con strumenti di analisi avanzata e intelligenza artificiale per aiutare i propri clienti a ottimizzare le prestazioni aziendali.