Ferrari elettrica: prime immagini del prototipo

Ferrari elettrica è sempre più vicina. Il suo debutto avverrà entro la fine del prossimo anno con la commercializzazione che comincerà ad inizio 2026. Nel frattempo nelle scorse ore si registrano le prime foto spia del prototipo del nuovo modello che è stato avvistato in strada da Derek Photography che ha pubblicato le immagini sul suo profilo di Instagram.

Prime foto spia per il prototipo della prima Ferrari elettrica

Avvistato a Maranello, l’insolito veicolo sembra indossare una carrozzeria modificata proveniente dalla Maserati Levante. Sembra però di avere i fari di una Ferrari Roma. Inoltre non possiamo fare a meno di notare le ruote di nuova concezione, forse prive delle coperture aerodinamiche. Ovviamente non è sicuro al 100 per cento si tratti della prima Ferrari elettrica ma sembra abbastanza probabile. Questo prototipo è dotato di 4 terminali di scarico ma si capisce chiaramente che sono falsi. Infatti ci sono anche degli adesivi gialli di alta tensione che indicano che si tratta di un veicolo elettrico.

Ovviamente il fatto che questo prototipo della prima Ferrari elettrica utilizzi la carrozzeria di Maserati Levante non significa che sarà un SUV. Infatti al momento non è ancora chiaro quale tipo di carrozzeria sarà adottato per questo modello ma non si dovrebbe trattare di un crossover. Ricordiamo inoltre che la Ferrari ha promesso che la sua auto elettrica avrà un suono autentico anche se non ha chiarito cosa ciò in concreto significherà.

Secondo la Reuters questa auto dovrebbe costare più di 500 mila euro ma il CEO della Ferrari Benedetto Vigna per il momento non ha voluto confermare questa notizia. Anche la notizia che con questo veicolo la produzione di auto Ferrari da 14 mila a 20 mila unità all’anno non è stata confermata. Ricordiamo che a prescindere dall’arrivo della prima Ferrari elettrica la casa automobilistica del cavallino rampante ha confermato di voler continuare a puntare anche sui motori termici questo almeno fino a quando i suoi clienti glielo chiederanno.