La prima Ferrari elettrica costerà almeno 500mila euro

Si parla ormai da diversi mesi di questa prima auto elettrica Ferrari e pare che sarà molto esclusiva, a partire dal suo prezzo. Pare che avrà un costo minimo di 500.000 euro. A rivelarlo una fonte interna dell’azienda italiana a un giornalista di Reuters.

La celebre casa automobilistica italiana, nota per i poderosi motori a benzina, sta per aprire una fabbrica dedicata al nuovo modello. Ferrari prevede di lanciare la sua auto elettrica alla fine del prossimo anno, puntando sul mercato dei clienti molto facoltosi nonostante i concorrenti del settore stiano abbassando i prezzi dei veicoli elettrici proprio per la domanda in calo.

Il prezzo base di una Ferrari, attualmente previsto, esclusi optional e personalizzazioni, ha un prezzo medio di vendita di circa 350.000 euro, superando molti altri veicoli elettrici di lusso. Unì’altra “premium” come la Porsche Taycan elettrica parte da circa 100.000 euro.

Ferrari non ha ufficialmente commentato riguardo al prezzo del suo primo veicolo elettrico né sul nuovo stabilimento che verrà inaugurato a Maranello. L’esclusività è da sempre il fulcro del marchio Ferrari e, quindi, anche dei suoi prezzi elevati. Un aumento della produzione comporterebbe dei rischi. Tuttavia, con il SUV Purosangue, lanciato nel 2022, Ferrari ha dimostrato di poter espandersi oltre le tradizionali auto sportive e vendere in modo eccezionale.

“C’è una domanda crescente per le Ferrari, e c’è spazio per soddisfarne una parte senza compromettere l’esclusività”, ha dichiarato Fabio Caldato, portfolio manager presso AcomeA SGR, che possiede azioni Ferrari. “Essere in lista d’attesa è di per sé uno status symbol”, ha affermato Caldato, osservando un aumento di potenziali clienti nei mercati emergenti, come l’India e il Medio Oriente.

Il nuovo stabilimento sarà completamente operativo entro tre o quattro mesi, come ha aggiunto la fonte. Anche un secondo modello di veicolo elettrico è in fase di sviluppo, sebbene il processo sia ancora agli inizi e la produzione potrebbe non raggiungere i 20.000 veicoli all’anno. L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha dichiarato agli azionisti che “lo stabilimento all’avanguardia garantirà flessibilità e capacità tecniche superiori per gli anni a venire”.

Intanto, la rivale Lamborghini prevede di lanciare il suo primo veicolo elettrico nel 2028, con il CEO Stephan Winkelmann che sottolinea l’importanza di avere il prodotto giusto piuttosto che essere i primi sul mercato. Si prevede che il nuovo veicolo elettrico Ferrari avrà un prezzo molto elevato per preservare i margini, compensando lo sviluppo della nuova tecnologia e l’acquisto di più componenti esterni.