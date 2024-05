Nuova Alfa Romeo Tonale: il 2027 sarà davvero il suo anno?

Nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe arrivare prima del previsto. Ci riferiamo alla nuova generazione del SUV che a quanto pare sarà solo elettrica e verrà lanciata sul mercato nel corso del 2027. Si vocifera che questa auto cambierà piattaforma passando alla STLA Medium e di conseguenza potrebbe cambiare anche fabbrica. Recenti indiscrezioni dicono che la produzione della vettura potrebbe essere spostata presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Ovviamente per il momento si tratta solo di voci e come tali devono essere prese.

Il 2027 sarà l’anno giusto per il debutto della nuova Alfa Romeo Tonale seconda generazione del SUV?

La possibilità che la carriera dell’attuale Alfa Romeo Tonale sia piuttosto breve non è argomento nuovo. Già in passato si era vociferato che Stellantis avrebbe lanciato la seconda generazione del modello molto prima di quanto di solito avviene. Questo soprattutto per garantire al modello di poter abbracciare la modalità completamente elettrica e poi anche per garantire che il modello abbia gli stessi elementi di design con il resto della gamma del Biscione che da Alfa Romeo Junior in poi cambierà il suo stile. Vedremo se davvero una nuova Alfa Romeo Tonale arriverà entro la fine del 2027 o se i piani della casa automobilistica del Biscione cambieranno nel frattempo.

Ovviamente non si sa nulla sui cambiamenti estetici che la vettura riceverà. Molto probabilmente alcuni elementi di design visti nel recente Alfa Romeo Junior e che ritroveremo anche nelle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia potrebbero fare capolino anche nella nuova Alfa Romeo Tonale. Per il resto si sa ben poco. Probabile che le dimensioni rimangano più o meno le stesse del modello attuale. Quanto alla gamma di motori, salvo sorprese a quel punto dovrebbe essere solo ed esclusivamente elettrica. Ci dovrebbe essere spazio finalmente anche per la versione top di gamma Quadrifoglio mancata a questa prima generazione.