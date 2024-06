Peugeot e-5008: al via gli ordini per il SUV elettrico in Spagna

Presentata a marzo, la nuova Peugeot E-5008 potrà essere ordinata presso la rete di concessionari Peugeot in Spagna e su peugeot.es a partire dal 25 giugno. La casa del Leone continua ad ampliare la sua gamma elettrica per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Anche in Spagna al via gli ordini per la nuova Peugeot e-5008

La nuova Peugeot E-5008 è l’unico SUV 100% elettrico del suo segmento in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, offrendo interni particolarmente spaziosi e confortevoli. Per supportare i clienti nella transizione verso una mobilità 100% elettrica, il nuovo SUV elettrico è disponibile al lancio anche con i sistemi di propulsione Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 e Hybrid 136 e-DCS6. Tutti sono disponibili in due livelli di allestimento, Allure e GT.

La nuova Peugeot E-5008 offre prestazioni elettriche di altissimo livello con un motore da 210 CV (157 kW) che eroga 345 Nm di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio da 73 kWh. Grazie ad un’efficiente aerodinamica (SCx di 0,77), la E-5008 garantisce un’autonomia di 502 km (ciclo combinato WLTP). La ricarica è ottimizzata con funzionalità come una presa modalità 4 che accetta una velocità fino a 160 kW sui compressori, consentendo una ricarica rapida fino a 100 km di autonomia in soli 10 minuti e una ricarica dal 20% all’80% in soli 30 minuti.

Come tutte le autovetture della casa francese 100% elettriche, la nuova Peugeot E-5008 beneficia del programma Allure Care, che copre l’intero veicolo (compreso motore elettrico, caricabatterie, trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici) per un massimo di 8 anni o 160.000 chilometri. Peugeot Allure Care completa la garanzia della casa francese che si applica alla batteria ad alto voltaggio per una durata di 8 anni/160.000 km per offrire una copertura completa del veicolo e la massima tranquillità.

Il nuovo 5008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 combina un motore elettrico da 92 kW (125 CV) con un motore termico da 150 CV per una potenza combinata di 195 CV. La sua batteria da 17,8 kWh (capacità utile) consente un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 82 km (ciclo combinato WLTP). Questa versione è dotata di un serbatoio del carburante da 60 litri, che garantisce un’autonomia adeguata per i lunghi viaggi. La 5008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 è disponibile al prezzo di 46.160 € IVA inclusa nella finitura Allure.

La nuova 5008 Hybrid 136 e-DCS6 è dotata del sistema PEUGEOT HYBRID 48V, che consiste in un motore benzina 3 cilindri di nuova generazione da 136 CV, accoppiato ad un cambio doppia frizione a 6 marce che integra un motore elettrico. Grazie alla batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia fornisce coppia aggiuntiva ai bassi regimi e fino al 15% in meno di consumo di carburante (ciclo combinato WLTP 5,8 l/100 km) rispetto all’equivalente benzina. Nella guida urbana, la nuova 5008 Hybrid 136 e-DCS6 può funzionare fino al 50% del tempo in modalità 100% elettrica.

Il nuovo E-5008 offre lo stesso piacere a tutti a bordo: il conducente è al centro dello spettacolare i-Cockpit panoramico con il suo schermo curvo e mobile da 21”, e i passeggeri godono di uno spazio abitativo e di un comfort eccezionali. Il nuovo E-5008 offre uno spazio notevole per le gambe dei passeggeri della seconda fila grazie al suo passo generoso e all’abitabilità della terza fila che stabilisce lo standard per il segmento C-SUV.

La seconda fila del nuovo Peugeot E-5008 è caratterizzata da comodi sedili che formano una panca scorrevole 60/40 con schienali frazionati 40/20/40, combinando il massimo grado di modularità e comfort. La terza fila ospita una vera e propria panca con due schienali indipendenti dotati di poggiatesta regolabili.

Il nuovo E-5008 offre un volume del bagagliaio di 748 dm3 VDA (916 litri) in configurazione a 5 posti con la 3a fila ripiegata, 259 dm3 VDA (348 litri) in configurazione a 7 posti e fino a 1.815 dm3 VDA ( 2.232 litri) in configurazione 2 posti. Si distingue per l’eccezionale modularità offerta dalla sofisticata architettura dei sedili, che consente molteplici configurazioni distributive tra la seconda fila (panca 60/40, schienali 40/20/40) e la terza fila (schienali 50/50).

Principali dotazioni di serie dell’allestimento Allure: accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio posteriori, fari e fanali posteriori a LED, cerchi in lega da 19”, i-Cockpit con due pannelli digitali da 10 pollici”.

Principali dotazioni di serie dell’allestimento GT, oltre a quelle dell’allestimento Allure: verniciatura bicolore con tetto nero, cerchi in lega da 20”, fari Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone motorizzato, sedili e volante anteriori riscaldati, pelle rivestimenti in Alcantara, caricatore per smartphone a induzione, illuminazione ambientale personalizzabile, Peugeot i-Cockpit panoramico con schermo curvo da 21”, i-Toggles personalizzabili, i-Connect Advanced Connected Information System.

Il brand di Stellantis ha progettato la nuova E-5008 utilizzando al massimo materiali riciclati, che rappresentano il 23% della massa totale del veicolo. Il nuovo Peugeot E-5008 è stato concepito in Francia ed è prodotto esclusivamente nello stabilimento di Sochaux. Il motore elettric è fabbricato e prodotto dalla joint venture Stellantis-NIDEC a Trémery (Francia). Il riduttore è prodotto dalla Stellantis di Valenciennes (Francia).