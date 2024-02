Peugeot E-5008: primo video teaser dedicato al SUV elettrico a sette posti

Il panorama dei SUV elettrici è in continua evoluzione e Peugeot sta per lanciare un nuovo protagonista in questo segmento: il Peugeot E-5008. Il nuovo modello elettrico a sette posti promette di combinare l’eleganza tipica della casa automobilistica francese con le più moderne tecnologie EV.

Il video teaser pubblicato in rete ha offerto un assaggio degli interni raffinati e spaziosi che caratterizzeranno il nuovo E-5008. L’abitacolo, che ricorda il comfort di un salotto, garantisce un accesso agevole alla terza fila di sedili, rendendolo ideale per le famiglie numerose o per chi richiede spazio aggiuntivo.

Peugeot E-5008: ecco un primo assaggio del nuovo veicolo elettrico della casa del Leone

Un elemento distintivo del nuovo SUV a zero emissioni sarà il Panoramic i-Cockpit, un’innovazione che eleva l’esperienza di guida. Il fulcro di questa tecnologia è un display panoramico HD da ben 21 pollici, curvo e flottante, che integra sia un display head-up che lo schermo touch centrale.

La sua posizione studiata ergonomicamente, insieme all’effetto visivo amplificato dall’illuminazione ambientale a LED, testimonia l’attenzione di Peugeot ai dettagli e al comfort del guidatore e dei passeggeri.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli, che saranno rivelati a marzo, possiamo aspettarci che il design esterno del nuovo Peugeot E-5008 rispecchi l’eleganza e la modernità tipiche del produttore francese. Le aspettative sono altissime per questo SUV elettrico a sette posti, che si preannuncia come una solida scelta nel segmento dei veicoli elettrici, unendo funzionalità, estetica e sostenibilità ambientale.

Il lancio di questo prodotto rappresenta un importante passo avanti per il brand di Stellantis nel segmento EV. Con la promessa di offrire tanto spazio a bordo, delle tecnologie avanzate e un design raffinato, l’E-5008 si posizionerà come un forte contendente nel mercato dei SUV elettrici a sette posti.