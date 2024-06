Alfa Romeo 33 Stradale farà il suo debutto nel Regno Unito al Goodwood Festival of Speed ​​2024

Alfa Romeo 33 Stradale a tiratura limitata farà il suo debutto pubblico nel Regno Unito, la sua prima apparizione pubblica fuori dall’Italia, al Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno. Ad essa si affiancherà la nuova Junior, la prima vettura completamente elettrica dell’Alfa Romeo, al Festival di luglio. Fresca della recente vittoria al Concorso di Eleganza di Villa d’Este, dove ha ottenuto l’ambito Design Concept Award, la 33 Stradale sarà esposta vicino al Supercar Paddock nella sua prima uscita pubblica al Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno.

Alfa Romeo presenterà la nuova Alfa Romeo 33 Stradale in tiratura limitata al Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno

Ispirata allo storico modello omonimo del 1967, Alfa Romeo 33 Stradale segna il ritorno dell’Alfa Romeo nel mondo delle vetture ‘fuoriserie’ (fuoriserie), ne verranno prodotti solo 33 esemplari. Progettata dal Centro Stile Alfa Romeo, ogni cliente collabora con l’Alfa Romeo Bottega per creare la propria versione unica e personalizzata dell’auto. La Bottega si ispira alle officine rinascimentali e ai carrozzieri degli anni ’60, che creavano opere d’arte secondo le esigenze dei loro clienti.

I clienti della 33 Stradale hanno potuto scegliere tra un V6 biturbo da 3,0 litri che produce oltre 620 CV o un propulsore completamente elettrico che eroga oltre 750 CV per alimentare la propria auto. La 33 Stradale sarà esposta al Festival of Speed, vicino al Supercar Paddock, per tutta la durata dell’evento.

Al Festival of Speed ​​sarà presente anche la nuova Alfa Romeo Junior, la prima dotata di un propulsore completamente elettrico, esposta in Electric Avenue. Junior è sportiva nell’animo, compatta nelle dimensioni e italiana a prima vista. Disponibile con una scelta di due livelli di potenza, 156 CV e autonomia fino a 250 miglia (WLTP) o il più sportivo 280 CV con autonomia fino a 215 miglia (WLTP). Entrambe le versioni rappresentano l’emblema del DNA sportivo Alfa Romeo. Ricaricare la nuova Junior è semplice e veloce, con una carica del 10-80% da un caricabatterie rapido da 100 kW completata in meno di 30 minuti.Forte del peso più basso del segmento e di una distribuzione ottimale delle masse, Junior entra nel mondo delle auto elettriche come una vera Alfa Romeo con una tenuta di strada ai vertici della categoria. La versione Veloce presenta lo sterzo più diretto del segmento (14.6), calibrato per essere estremamente preciso e per esaltarne le eccezionali doti di tenuta di strada.

Le sospensioni sportive sono state ribassate di 25mm, le barre antirollio anteriore e posteriore garantiscono rapidità in curva con un elevato livello di grip, l’impianto frenante ha dischi anteriori da oltre 380mm con pinze monoblocco a quattro pistoncini, mentre il differenziale Torsen offre il meglio trazione possibile in tutte le condizioni. La Junior è disponibile in tre livelli di allestimento, Junior Elettrica e Speciale presentano entrambe il propulsore da 156 CV e la Veloce con potenza da 280 CV. Sono aperti gli ordini per Elettrica e Speciale.

Oltre ad apparire al Festival of Speed, l’Alfa Romeo Junior sarà in tournée nel Paese quest’estate offrendo al pubblico l’opportunità di sperimentarla dal vivo per la prima volta nel Regno Unito. Il roadshow includerà sedi a Bristol, Birmingham, Leicester e The O2, Londra.