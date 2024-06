Rivolta a tutti i clienti del brand, Abarth Racer’s Academy arriva in Argentina con una proposta unica per gli amanti della sportività e della velocità: accelerare in pista in tutta sicurezza e vivere una vera immersione nell’universo dello scorpione più famoso al mondo. Con giorni e spazi limitati, tutte le informazioni saranno disponibili attraverso “The Scorpionship Club”, il club benefit del brand che sarà lanciato nel mese di luglio in Argentina.

Abarth Racer’s Academy promuove una vera esperienza in pista

Creato da Carlo Abarth, appassionato di velocità, il marchio dello scorpione presenta in Argentina l’arrivo di un’esperienza unica. Ispirandosi all’eredità della sportività e delle prestazioni, Abarth Racer’s Academy promuove una vera esperienza in pista insieme a tutta l’adrenalina e la competenza dei piloti professionisti.

Il programma della giornata prevede due assi tematici; la prima legata alla guida sicura dove i partecipanti apprenderanno le comuni situazioni di guida e potranno eseguire manovre classiche come il “moose test”, lo slalom e la frenata sul bagnato. Il secondo asse prevede l’insegnamento della guida sportiva in pista, dove oltre ad apprendere i consigli più importanti, gli ospiti parteciperanno a diverse competizioni tutte a premi.

Prima di iniziare, gli ospiti riceveranno un orientamento e spiegazioni dettagliate sui modelli Abarth e sulle loro caratteristiche. Sul circuito saranno disponibili sia la Pulse Abarth che l’ultima nata del marchio, la Fastback Abarth. L’attività comprende moduli teorico-pratici tenuti da professionisti del motorsport, simulatori ed esposizione di veicoli storici, tra le altre attrazioni, il tutto in un quadro di ospitalità di prima classe.

“Abarth è molto più di una divisione sportiva. È una vera community di amanti della velocità e, in questo percorso, il brand è costantemente alla ricerca di spazi per riconoscere e valorizzare la passione che i nostri clienti nutrono per lo scorpione. Con questo in mente, siamo entusiasti di presentare l’Abarth Racer’s Academy e presto il nostro “The Scorpionship Club”, il club di vantaggi attraverso il quale offriremo diverse opportunità esclusive, tra cui, questa opportunità per i nostri clienti di connettersi ancora di più con il nostro universo e senti tutto, l’emozione e l’adrenalina di un’esperienza in pista”, ha dichiarato nelle scorse ore Martín Scrimaglia, Brand Manager di Fiat & Abarth in Argentina.