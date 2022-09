Abarth Fastback: nuova ipotesi sul suo design

Abarth Fastback sarà una delle prossime novità che il gruppo Stellantis lancerà in Sud America. Il suo debutto infatti dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Questa sarà la seconda vettura prodotta e sviluppata in Brasile dalla casa automobilistica dello Scorpione che prima, entro la fine del 2022, dovrebbe lanciare la nuova Abarth Pulse versione ad alte prestazioni del recente SUV compatto di Fiat.

Nuova ipotesi di design del futuro Abarth Fastback che dovrebbe debuttare nel corso del 2023

A proposito di Abarth Fastback, segnaliamo che sul web nelle scorse ore un nuovo render è emerso per ipotizzare l’aspetto che avrà questo modello quando finalmente il suo debutto sarà diventato una realtà. Si tratta dell’ultima creazione di Kleber Silva. Il noto artista digitale, ispirato dal recente debutto ufficiale di Fiat Fastback ha deciso di immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura quando finalmente sarà rivelata al mondo intero.

Considerato che l’aspetto di Fastback è stato rivelato, sembra che questa ipotesi sia molto vicina a quella che vedremo realmente. Ricordiamo che questa vettura non ha nulla a che vedere con la la Fiat Fastback Limited Edition by Abarth con il motore T270 lanciata in fase di presentazione del SUV coupé. Infatti l’arrivo di questa vettura non preclude quello di una versione Abarth al 100 per cento.

Il render di Kleber Silva che a nostro avviso è assai vicino alla realtà mostra una vettura con tutte le caratteristiche estetiche tipiche di una vettura della casa automobilistica dello scorpione. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altri aggiornamenti e novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi dal gruppo Stellantis che non fa mistero di voler puntare forte sul marchio Abarth in America Latina nei prossimi anni.

