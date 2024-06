Ferrari F250: l’invito inviato ai clienti più facoltosi ha svelato il profilo della vettura?

Dopo il recente debutto della 12Cilindri, Ferrari si prepara a rivelare una nuova hypercar erede di LaFerrari. Questa auto, attualmente soprannominata Ferrari F250, sarà mostrata in anteprima ai clienti più facoltosi della casa automobilistica del cavallino rampante, che nei giorni scorsi hanno ricevuto un invito per la prima della nuova supercar. Questa vettura sarà svelata entro la fine del 2024.

Un cliente australiano della Ferrari ha mostrato l’invito ricevuto per il debutto della Ferrari F250 che mostra il suo profilo

Un facoltoso cliente australiano della Ferrari nelle scorse ore ha mostrato sul suo profilo di Instagram l’invito ricevuto che sembra mostrare quella che potrebbe essere la silhouette della futura Ferrari F250. Si tratta di @ferraricollectoraus che ha mostrato quanto ricevuto. Questa vettura sembra assomigliare molto alla concept virtuale Vision Gran Turismo mostrata dalla casa di Maranello nel 2022.

La semplice illustrazione sagomata è composta da soli sei singoli tratti di penna, ma mostra un’auto con una linea decisa che corre dal naso alla coda, dividendo in due i passaruota anteriori e tagliando le parti posteriori. Presenta inoltre una vita stretta che fa apparire il profilo snello e atletico, punte del parafango anteriore pronunciate e un ponte posteriore e una sezione della coda quasi piatti.

Se fosse confermato sarebbe un colpo di scena dato che si pensava che questa futura Ferrari F250 potesse essere ispirata alla Ferrari 499P, due volte vincitrice di Le Mans. Ricordiamo che la Ferrari Vision Gran Turismo era alimentata da un motore V6 da 3,0 litri a 120 gradi che generava 1.030 CV e 900 Nm, ed era assistito da un motore da 326 CV / 240 kW con un sistema ibrido a tre motori che garantivaall’auto la trazione integrale.

La Ferrari ha indicato un peso a secco di 1.250 kg e ha affermato che la GT potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e a 200 km/h in meno di 5 secondi e completare il test di Fiorano traccia in meno di 1 minuto e 10 secondi, il che la renderebbe 10 secondi più veloce di LaFerrari. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così per questa futura Ferrari F250.