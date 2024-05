Ferrari 12Cilindri: la versione a 4 porte sarebbe così?

Ferrari 12Cilindri è l’ultima novità lanciata sul mercato dalla casa automobilistica del cavallino rampante. La supercar del produttore di Maranello è stata molto apprezzata da critica e appassionati che hanno lodato il suo design e il fatto che si tratti di una vettura dalle prestazioni davvero impressionanti. Ovviamente un simile modello non poteva lasciare indifferenti i vari creatori digitali presenti sul web che non hanno perso tempo ad immaginare nuove versioni di questo modello che di certo continuerà a far parlare di se nei prossimi anni appassionati e addetti ai lavori.

Ecco come sarebbe una versione a 4 porte e a 4 posti della recente Ferrari 12Cilindri

Uno di questi creatori digitali, il francese Julien Jodry ha realizzato un render di una Ferrari 12Cilindri a 4 porte e quattro posti che è stato pubblicato nei giorni scorsi dal sito francese Auto-Moto. Ovviamente per realizzare una versione di questo tipo bisognerebbe aumentare e non di poco il passo della vettura di almeno 1 metro. Quindi oltre ad avere 4 porte questa versione risulterebbe notevolmenete più lunga della versione attuale.

Diciamo subito che la casa automobilistica del cavallino rampante non ha alcuna intenzione di realizzare un simile modello che andrebbe a sfidare sul mercato vetture del calibro di Porsche Panamera. Dunque pare proprio che la Ferrari 12Cilindri tanto apprezzata alla fine rimarrà solo nelle vesti attuali.

Per coloro che preferiscono una Ferrari con un’impronta meno sportiva, è importante ricordare che la gamma della casa automobilistica di Maranello include la splendida Ferrari Purosangue, il primo SUV nella storia dell’azienda modenese. Questo veicolo ha catturato l’attenzione e il cuore di molti appassionati, tra cui personaggi famosi e sportivi. Non a caso le vendite del cavallino rampante hanno subito una vera e propria impennata con l’arrivo di questo modello nonostante Ferrari abbia deciso di limitarne le vendite.