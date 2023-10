Fiat Fastback in stile BMW X2: successo o flop?

Fiat Fastback è uno dei modelli più popolari tra quelli prodotti in Brasile dalla principale casa automobilistica italiana e venduti in tutto il Sud America con ottimi risultati. Questo veicolo presto riceverà anche una versione Abarth che dovrebbe consentire al gruppo Stellantis di conquistare preziose quote di mercato in quel continente dove tra l’altro il gruppo va già molto forte essendo leader di mercato.

Ecco come sarebbe una nuova Fiat Fastback in versione BMW X2

Nel frattempo sul web qualcuno si è divertito ad immaginare come sarebbe una nuova Fiat Fastback ispirata alla recente nuova BMW X2 che tante polemiche ha sollevato sul web per il suo design. Si tratta del creatore digitale e designer Kleber Silva il quale ha deciso di immaginare come sarebbe questa bizzarra vettura una sorta di mix tra il popolare SUV coupé di Fiat e la recente vettura della casa automobilistica bavarese. lo stesso autore di questo render ha anche ammesso di aver usato alcuni elementi della BMW X6 e del pickup Fiat Toro per immaginare questa particolare versione del famoso crossover sudamericano della casa torinese.

Il risultato è quello che vedete in queste immagini. Ovviamente è altamente improbabile per non dire assolutamente da escludere che Fiat possa decidere in futuro di lanciare un modello con elementi di design di un’altra concorrente. Ma ovviamente si tratta di una ipotesi curiosa che meritava di essere mostrata.

Ricordiamo che Fiat Fastback da quando è arrivata sul mercato ha ottenuto un riscontro molto positivo tra i clienti della principale casa automobilistica italiana in Sud America permettendo al brand di Stellantis di conquistare preziose quote di mercato sottratte alla concorrenza sempre più agguerrita. Vedremo dunque quali novità arriveranno a proposito di questo modello che come vi dicevamo poc’anzi entro fine anno dovrebbe ricevere una nuova versione Abarth con i classici elementi di design delle auto della casa automobilistica dello scorpione.