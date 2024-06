Lancia Delta, Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta tra le auto zombie vendute in Europa nel 2024

Vi abbiamo parlato spesso in passato del fenomeno della vendita delle cosiddette auto zombie, vetture uscite di produzione da anni che però continuano ad essere immatricolato lo stesso anche dopo molti anni. Di solito questo fenomeno è legato in particolare agli Stati Uniti dove spesso la stessa Stellantis è protagonista con auto quali ad esempio Dodge Viper o Fiat 124 Spider. Anche in Europa però accadere lo stesso e basta spulciare i dati ufficiali delle vendite di tutte le auto nel nostro continente. Ciò ad esempio è vero per Fiat Punto, Lancia Delta e Alfa Romeo Giulietta.

In Europa anche nel 2024 si continuano a vendere unità di nuove Fiat Punto, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta

Nel 2024 ad esempio sono state vendute ben 9 Lancia Delta nonostante l’auto sia uscita di scena da tantissimo tempo. Molto probabilmente si tratta dell’ultima generazione prodotta fino al 2014. Si spera che ciò sia buon auspicio per il ritorno di una nuova generazione ufficialmente confermata per il 2028.

Non si sa di quale generazione e serie siano queste 9 unità. Stessa sorte è toccata anche alla Alfa Romeo Giulietta che uscita di scena a dicembre del 2020 continua a registrare vendite. Fino ad ora nel 2024 sono state esattamente 6. Anche la Fiat Punto e Grande Punto continua a registrare un certo successo nonostante l’uscita di scena ne 2018. Sono una sessantina gli esemplari venduti nel 2024.

Questo fenomeno ovviamente non riguarda solo Stellantis ma anche le altre case automobilistiche. Ad esempio tra le auto uscita di scena che hanno registrato delle immatricolazioni si segnalano anche una Mitsubishi Pajero Pinin prodotta fino a 2006 e 4 Smart FouFour uscite di produzione a marzo del 2023. Insomma le auto più amate anche qui da noi continuano a registrare vendite anche dopo molti anni che sono uscite a differenza di certe nuove auto che invece non vendono quanto sperato per vari motivi.