Peugeot 3008 Plug-in Hybrid: aperti gli ordini in un altro importante mercato

Dopo il successo della presentazione delle nuove E-3008 e 3008 Hybrid, Peugeot apre ora gli ordini in Portogallo per la nuova Peugeot 3008 plug-in hybrid 195 e-DCS7 del suo SUV Fastback. Questo motore particolarmente efficiente offre un’autonomia di 87 km in modalità elettrica pura, consentendo alla nuova gamma 3008 di soddisfare le esigenze di un numero ancora più ampio di utenti.

Ordinabile da oggi in tutta la Rete dei Concessionari della casa francese, nel periodo di lancio e fino a fine luglio, la nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrud 195 e-DCS7 è proposta ai Clienti Privati di quel paese ​​a partire da 44.150 € IVA inclusa e a partire da 44.150 € IVA inclusa. Imprese per un valore da 33.466 euro senza IVA. La 3008 Plug-in Hybrid arriverà sul mercato portoghese a novembre.

La casa del Leone mira ad accompagnare tutti i suoi clienti nel loro viaggio per diventare il marchio elettrico leader in Europa. Con questo obiettivo, ogni cliente, nel suo personale percorso verso l’elettrificazione, dovrà trovare nella gamma del brand francese la soluzione adatta alle sue esigenze. La nuov 3008 esemplifica l’approccio pragmatico e inclusivo di PEUGEOT all’elettrificazione. Con la 3008, il leone offre ora tre tecnologie di elettrificazione che rispondono alle diverse esigenze dei clienti, ciascuna con valori prestazionali ai vertici della categoria.

La nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 CV e-DCS7 combina un motore elettrico da 92 kW (125 CV) con un motore a combustione interna turbo a quattro cilindri da 1,6 litri con 150 CV (110 kW), per una potenza combinata di 195 CV ( 143 kW). Con questo nuovo motore debutta anche il nuovo cambio automatico doppia frizione a sette rapporti (e-DCS7).

La nuova Peugeot 3008 Plugh-in Hybrid da 195 CV consente al nuovo SUV di offrire prestazioni al top, oltre a una capacità di traino di 1.550 kg, una delle migliori del suo segmento. La sua utile batteria da 17,8 kWh le garantisce un’autonomia 100% elettrica di 87 km (ciclo combinato WLTP). Si ricarica in sole 2 ore e 55 minuti, con un caricabatterie da 7,4 kW, oppure in 9 ore e 5 minuti, utilizzando una normale presa domestica.

La nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid si distingue per la sua efficienza, con un consumo omologato di soli 0,9 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 19 g/km (ciclo combinato WLTP). Grazie ad un serbatoio da 55 litri, la 3008 Plug-in Hybrid offre anche un’autonomia estesa per i viaggi più lunghi.

Foto Peugeot

Prodotta nello storico stabilimento di Sochaux, la nuova 3008 debutta con la piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questa innovativa piattaforma multienergia consente la perfetta integrazione di questo nuovo propulsore ibrido plug-in ad alte prestazioni (motore a 4 cilindri, grande batteria utile da 17,8 kWh, serbatoio del carburante da 55 litri), preservando spazio interno e spazio nel bagagliaio.

La scelta consente, nella stessa fabbrica e con un unico prodotto, di produrre veicoli con powertrain che meglio rispondono alle attuali aspettative dei clienti, con maggiore flessibilità. Per consentire al maggior numero possibile di clienti di unirsi a questo viaggio verso l’elettrificazione, PEUGEOT propone la nuova Peugeot 3008 Plug-in Hybrid a prezzi particolarmente competitivi.