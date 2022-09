Maserati MC20 tocca i 711 cavalli nella versione di Novitec

Con i suoi 630 cavalli, la Maserati MC20 è di per sé una vettura davvero impressionante. Sicuramente una delle più notevoli da questo punto di vista tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica del Tridente. Tuttavia, come sappiamo, il mondo del tuning automobilistico è sempre alla ricerca di qualcosa in più, e in questi casi vengono in soccorso aziende specializzate. Uno dei migliori è Novitec, e un’altra prova di ciò è il lavoro che il team della società di tuning ha svolto sul suo progetto specifico per la MC20.

Maserati MC20: ecco la versione del tuner Novitec dove il motore V6 Nettuno è stato portato fino a 711 cavalli

Sebbene “ridotto” nelle dimensioni, il programma di messa a punto di NOVITEC per la Maserati MC20 colpisce gli elementi più importanti. Il motore sei cilindri a V dell’auto è stato perfezionato fino a una potenza massima di 711 cavalli e una coppia massima di 818 Nm. Inoltre è stato creato un nuovo sistema di scarico sportivo e l’aerodinamica, l’aspetto generale e il comportamento su strada del veicolo super sportivo sono stati migliorati con un pacchetto di carbonio aggiuntivo, sospensioni ottimizzate e ruote da 21 pollici.

Nella sua versione standard, la Maserati MC20 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, mentre la variante messa a punto promette 2,8 secondi. La velocità massima rimane invariata ed è da qualche parte a destra di 325 km orari.

In tipico stile Novitec, il tuner ha pubblicato un video di presentazione della sua Maserati MC20 su YouTube, dove è possibile ascoltare il suono del Nettuno V6 dopo un tour dettagliato degli aggiornamenti. Immaginiamo che le stesse parti saranno compatibili con la Maserati MC20 Ciello drop-top , per coloro che non sono soddisfatti del modello con specifiche di fabbrica.

