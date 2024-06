Mercato dell’auto: vendite in netto calo in Europa a maggio

È una vera e propria battuta di arresto quella espressa dal mercato dell’auto in Europa durante il mese di maggio, quello che comprende i mercati UE, EFTA e UK. A maggio di quest’anno sono infatti 1.092.901 i veicoli immatricolati, in netto calo rispetto alle 1.122.214 unità immatricolate a maggio del 2023; un dato che segna un decremento pari al 2,6% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.

Se invece consideriamo i primi 5 mesi di quest’anno, il mercato dell’auto in Europa beneficia di un apporto positivo nell’ordine di un buon +4% rispetto ai primi 5 mesi dell’anno scorso.

Il mercato dell’auto in Europa sulla base delle motorizzazioni più vendute

Il dato relativo alle motorizzazioni più apprezzate nel mercato dell’auto europeo registrato a maggio di quest’anno dice che le unità maggiormente apprezzate sono quelle alimentate da propulsori a benzina; queste hanno rappresentato una quota del 35,2% pari a 384.753 unità immatricolate nel solo mese di maggio.

Accanto alle motorizzazioni a benzina troviamo le unità ibride che hanno permesso di immatricolare 332.772 veicoli a maggio, per una quota nell’ordine del 30,4% segnando una crescita del 15,4%. In netto calo le elettriche che con una quota del 13,9% raggiungono la terza piazza, in tema di motorizzazioni più vendute nel mercato dell’auto europeo, grazie a 151.964 veicoli venduti per uno sgravio del 10,8% rispetto all’anno precedente. Va ancora peggio nel caso dei modelli alimentati da propulsori diesel; in questo caso il dato delle immatricolazioni è pari a 126.445 unità, in accordo con un calo dell’11,4% e con una quota di pari percentuale (11,6%). Scendono pure le ibride plug-in con 73.757 unità immatricolate pari a un calo del 9,6% rispetto al mese di maggio del 2023, in accordo con una quota del 6,7%. Soltanto sul suolo europeo unendo veicoli a benzina e diesel la quota combinata è scesa dal precedente 52,1% all’attuale 48,5%; di conseguenza le benzina e diesel, insieme, rappresentano meno della metà del mercato attuale.

Nei cinque maggiori mercati europei, il Belgio rappresenta il terzo mercato (in termini di volume) per ciò che riguarda le vendite di veicoli elettrici; proprio il Belgio e la Francia rappresentano gli unici Paesi del Vecchio Continente dove le vendite di elettriche crescono del 44,8% e del 5,4% rispetto all’anno precedente. In netto calo invece le immatricolazioni di elettriche in Germania, con un 30,6% in meno rispetto allo scorso anno, e i Paesi Bassi con un -11,7% rispetto al maggio dell’anno scorso. Sono in totale 556.276 le elettriche che hanno caratterizzato il mercato dell’auto in Europa da gennaio a maggio di quest’anno, con un incremento del 2% rispetto ai primi cinque mesi del 2023. Considerando il dato dell’UE, EFTA e UK, sono 745.269 le elettriche immatricolate durante i primi cinque mesi di quest’anno secondo un dato in crescita del 2,1% rispetto al gennaio/maggio del 2023.

Il Gruppo Volkswagen ancora davanti a tutti, Stellantis seconda in affanno

Al top fra i gruppi automobilistici che hanno monopolizzato il mercato dell’auto in Europa a maggio c’è il Gruppo Volkswagen che ha immatricolato 296.446 unità con un incremento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Alle sue spalle si piazza il Gruppo Stellantis con un decremento dell’8,7% rispetto al maggio 2023 e 173.969 veicoli immatricolati; all’interno di Stellantis tutti i marchi hanno subito cali non indifferenti rispetto al maggio dell’anno scorso, tranne Jeep che cresce del 2% grazie a 11.384 unità immatricolate e Citroën che ha immatricolato 32.521 veicoli. Al terzo posto troviamo il Gruppo Renault con 106.570 veicoli immatricolati secondo un decremento del 3,3% rispetto all’anno precedente.