Mercato dell’auto: in Italia a maggio vendite in calo rispetto all’anno precedente

Potrebbe essere una stagnazione momentanea quella che registra il mercato dell’auto in Italia a maggio. Una condizione che potrebbe derivare dalla mancanza di incentivi e dal fatto di sapere che questi sarebbero stati resi disponibili ufficialmente proprio a giugno. Di conseguenza il mercato dell’auto tricolore segna un decremento del 6,62% rispetto al mese di maggio del 2023, grazie a 139.581 veicoli immatricolati oggi a fronte delle 149.482 unità vendute a maggio dello scorso anno.

Un mese di maggio col segno meno quindi, sebbene in relazione al computo dei primi cinque mesi dell’anno il dato risulta col segno positivo rispetto a quanto proposto tra gennaio e maggio del 2023. In Italia sono state infatti vendute 726.311 vetture dal mese di gennaio a fine maggio 2024, contro le 702.423 unità immatricolate durante i primi cinque mesi del 2023; in questo caso, quindi, l’aumento in termini percentuali è pari al 3,4% rispetto all’anno precedente sebbene il riscontro risulta pari a un impressionante -20,4% se si considerano i dati pre COVID. A livello globale il dato delle vendite mensili prodotte a marzo, pari a 622.346 unità immatricolate, è relativo per il 22,43% a veicoli nuovi e per il 77,57% a veicoli usati.

Il mercato dell’auto segna numeri in netta decrescita per elettriche e ibride plug-in

Secondo Massimo Artusi presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto, la flessione del mercato dell’auto registrata a maggio di quest’anno era stata già prevista in virtù dell’attesa generata dai nuovi incentivi. Tuttavia “non può essere considerato un dato soddisfacente”, aggiunge Artusi, visto che la differenza rispetto al mese di maggio del 2023 appare comunque corposa e ancor di più se il riferimento considerato è quello del 2019.

Va ancora peggio nel caso delle elettriche e dei veicoli alimentati da propulsori ibridi plug-in. Le prime registrano un calo del 18,9% rispetto al maggio dell’anno precedente con una quota ora pari al 3,6%, dato che nei primi cinque mesi di quest’anno cala del 19,8% rispetto ai riscontri dei primi cinque mesi del 2023 con una quota che in questo caso si attesta al 2,9%. Il mercato dell’auto per quanto riguarda invece le ibride plug-in risulta ancora più nefasto: il calo in questo caso è pari al 32,7%, con una quota ora del 3,2%, in accordo con un decremento del 25,8% registrato durante i primi cinque mesi dell’anno e una quota che rimane identica. Va meglio nel caso delle ibride, in generale, che crescono del 7,7% rispetto a maggio 2023 così come le auto alimentate da propulsori a benzina che invece crescono del 4,4%: i primi cinque mesi dell’anno segnano invece una crescita del 13,3% nel caso delle ibride e del 15,4% nel caso delle auto a benzina. In calo le motorizzazioni diesel con un impressionante calo del 30,8% rispetto a maggio 2023, calo che diventa pari a -21,3% durante i primi cinque mesi dell’anno.

A maggio domina ancora la Fiat Panda

In tema di modelli che hanno monopolizzato il mercato dell’auto in Italia a maggio 2024, la Fiat Panda si posiziona davanti a tutti con 8.806 unità immatricolate di cui 8.762 ibride che la pongono pure al top fra quest’ultime; bene, fra le ibride, anche la “vecchia” Lancia Ypsilon con 3.274 unità immatricolate che guadagna il terzo gradino del podio. Rimanendo in casa Stellantis, al top fra le motorizzazioni a benzina c’è la Citroen C3 con 3.437 modelli a benzina venduti a maggio davanti a MG ZS e Volkswagen T-Roc. Fra le diesel la Peugeot 3008 si piazza al terzo posto, dietro Audi Q3 e Volkswagen Tiguan, con 1.013 unità immatricolate. Fra le elettriche di casa Stellantis la Fiat 600 è settima, con 206 unità immatricolate, e la Jeep Avenger decima con 179 immatricolazioni.

In ogni caso le prime quattro posizioni delle auto più vendute in Italia a maggio sono monopolizzate da modelli di casa Stellantis. Dietro alla Fiat Panda troviamo infatti la Citroen C3, con 4.197 unità immatricolate, seguita dalla Lancia Ypsilon della generazione precedente, con 3.824 unità immatricolate, e dalla Jeep Avenger con 3.756 immatricolazioni. Bene il dato dell’Alfa Romeo Tonale con 1.481 unità immatricolate a fine maggio.