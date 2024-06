Jeep ci ripensa, torna il Wrangler Rubicon 392 con il suo potente V8

A volte ritornano. In questo caso, in pratica, non se n’è mai andato, e forse non se ne vuole proprio andare. Per dirla meglio, non lo si vuole lasciare andare. Stiamo parlando di un’icona della storia di Jeep, e solo pochi mesi fa si celebrava l’addio a una propulsione, quindi a un modello in allestimento “tradizionale” tra lacrime e fazzoletti sventolanti.

Qualche mese fa, infatti, è stata presentata la Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition, con il 2024 a segnare per sempre la fine di un modello motorizzato V8, come è stato disponibile per decenni. La presentazione della “Edizione Finale” era destinata a segnare davvero la fine della produzione del motore V8 per questo modello. Limitata a 3.700 esemplari, sembrava l’addio definitivo al motore V8 Hemi. Ebbene, incredibilmente, Jeep ha cambiato idea.

Visto l’alto interesse del pubblico, le edizioni speciali torneranno. Questa settimana, Jeep ha annunciato che la Wrangler 392 Final Edition farà parte della gamma per l’anno 2025. Insomma, non potevano rimanere solo quegli esemplari con il poderoso V8 della Jeep. Il costruttore ha attribuito il ritorno della serie per la sua grande popolarità e per la forte domanda che è seguita all’annuncio. Come quando si annuncia il passaggio a una novità ancora carica di dubbi e tutti vogliono accaparrarsi l’ultimo baluardo tradizionale e, in qualche modo, sicuro.

Non è stato specificato il numero di unità che verranno prodotte in questo nuovo lotto di Wrangler “Edizione non davvero finale”. Ci saranno, però, alcune differenze tra la versione 2025 e quella del 2024. La prima edizione includeva un kit di attrezzi con oltre 80 pezzi e una protezione per la griglia Mopar: questi articoli non saranno presenti nella versione 2025. Il resto della dotazione rimarrà invariato.

La Wrangler 392 Final Edition è equipaggiata con il celebre motore 6.4 Hemi V8, capace di erogare 476 CV, il più potente mai montato su una Jeep. Questo fuoristrada è in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di cinque secondi, per resistenza e potenza come si vedono raramente. Tutta da vedere la reazione dei possessori “non più esclusivi” della Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024 a questa notizia. Molti avevano creduto che sarebbe stata l’ultima opportunità per avere quel V8.