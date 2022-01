Jeep Wrangler Rubicon 392 eletta SUV dell’Anno 2022

La Jeep Wrangler Rubicon 392 2022, la Wrangler più veloce e potente di sempre, è stata eletta SUV of the Year 2022 da Four Wheeler. Il concorso SUV dell’Anno creato da Four Wheeler, aperto a SUV completamente nuovi o notevolmente rivisti per il prossimo model year, culmina con il premio annuale giudicato dagli editor della famosa rivista per gli appassionati del 4×4.

In seguito alla premiazione, i giudici hanno affermato che la Wrangler Rubicon 392 potrebbe essere solo l’apice dei SUV fuoristrada di fabbrica. Non c’è mai stato niente di simile prima e probabilmente non ci sarà nulla del genere una volta che non sarà disponibile più.

Jeep Wrangler Rubicon 392: gli esperti di Four Wheeler hanno premiato il performante SUV

Sean P. Holman, Content Director di Four Wheeler, ha dichiarato che la Jeep Wrangler 392 è il primo veicolo in decenni di test ad aver colpito tutto lo staff di Four Wheeler. Con assali solidi, barra antirollio scollegabile, sospensioni flessibili, pneumatici da 35” e un’integrazione del V8 assolutamente sublime – che porta con sé un incredibile potenza di 477 CV e 637 Nm di coppia massima, la Wrangler 392 porta l’iconico veicolo del marchio di Stellantis su un altro livello e dovrebbe essere posto in cima a qualsiasi lista di acquisto finché dura.

Jason Gonderman di Truck Trend ha invece affermato che il fuoristrada ad alte prestazioni potrebbe essere solo l’apice delle performance off-road di fabbrica. Per generazioni gli appassionati di fuoristrada hanno cercato disperatamente un veicolo con assali solidi, grandi pneumatici e un potente motore V8.

L’inclusione da parte di Jeep dell’Hemi V8 da 6.4 litri in una Wrangler ha fatto fare i salti di gioia a tutti i fan dell’off-road. Il fatto che è possibile abbinare diverse chicche davvero interessanti, come il pacchetto Rubicon e quello Xtreme Recon, con una garanzia che proviene direttamente da Jeep, è una combinazione che sarà davvero difficile battere.

Ritornando al premio di Four Wheeler, i giudici hanno messo alla prova la Jeep Wrangler Rubicon 392 per un’intera settimana, effettuando svariati test per misurare l’articolazione delle sospensioni, i tempi di accelerazione, nel quarto di miglio e nello spazio di frenata, valutazioni su strada e fuoristrada nelle montagne e nei deserti della California meridionale e del Nevada e prove in pista.

I veicoli vengono testati in una varietà di condizioni off-road, tra cui sabbia, sentieri rocciosi, strade secondarie, percorsi sterrati e salite. Anche la guida notturna è stata integrata nella competizione per valutare le prestazioni delle unità di illuminazione di ciascun veicolo.