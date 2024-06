Abarth Grande Panda: sarà così la versione dello scorpione?

Abarth Grande Panda è il render del creatore digitale Kleber Silva che sulla base della nuova Fiat Grande Panda ha immaginato come potrebbe essere la futura versione di questa auto della casa automobilistica dello scorpione. Al momento non è chiaro se ci sarà davvero una vettura di questo tipo. Infatti sappiamo che Abarth anche in futuro attingerà alla gamma di Fiat ma non necessariamente ogni modello della casa torinese avrà una controparte dello scorpione.

Ecco quale potrebbe essere il design di una futura Abarth Grande Panda se si farà

Se questa auto si farà lo scopriremo più avanti, per il momento a proposito di Abarth Grande Panda ci dobbiamo accontentare di questo render che, sulla base della nuova auto di Fiat che è stata svelata nei giorni scorsi con le prime immagini ufficiali, immagina questo sviluppo che a qualcuno di certo piacerebbe ma ad altri meno. Ovviamente se un modello di questo tipo si facesse l’auto sarebbe solo ed esclusivamente elettrica.

Infatti Abarth ha deciso di abbracciare la mobilità a zero emissioni e di conseguenza tutte le sue future auto oltre ad attingere alla gamma di Fiat saranno solo ed esclusivamente elettriche al 100 per cento. Questo almeno in Europa dato che invece per il momento in Sud America la sua gamma continuerà ad essere formata da auto dotate di motori a combustione.

Ovviamente una Abarth Grande Panda oltre alle tipiche appendici estetiche di una Abarth e alle decalcomanie presenti sulla carrozzeria sarebbe dotata di un motore più potente rispetto a quello che avrà la versione elettrica della nuova Fiat Panda che dovrebbe essere lo stesso della Citroen e-C3 e che dunque avrà appena 113 cavalli. Vedremo dunque se alla fine questa auto arriverà o rimarrà solo un sogno.