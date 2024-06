John Elkann: “Ho provato la Ferrari elettrica, è incredibile”

John Elkann è tornato a parlare della Ferrari elettrica. Il Presidente del gruppo Stellantis e della casa automobilistica del cavallino rampante ha ammesso di aver provato la prima vettura a zero emissioni della casa di Maranello e ha dichiarato: “Ho avuto l’opportunità di guidare la nuova Ferrari elettrica: l’esperienza è stata straordinaria, unica e sorprendente rispetto a ogni aspettativa”. Il presidente della Ferrari ha però anche confermato che la casa italiana cointinuerà a puntare su motori a combustione e sugli ibridi.

John Elkann oggi ha confessato di aver guidato la Ferrari elettrica che sarà una vettura a dir poco straordinaria

John Elkann ha poi continuato dicendo: “Si tratterà di qualcosa di radicalmente nuovo, diverso da ogni aspettativa. Per noi, l’auto elettrica rappresenta una tela bianca che ci consente di sfruttare tecnologie innovative provenienti dal settore elettrico ed elettronico, per creare e progettare un veicolo assolutamente unico. È un processo incredibilmente stimolante, e credo che l’industria non abbia ancora pienamente sondato le potenzialità offerte da queste nuove tecnologie”.

“Ho avuto il privilegio di guidarla e l’esperienza è stata sorprendente sotto ogni aspetto. Se ami la guida, le sensazioni e l’emozione che questa auto saprà regalarti saranno semplicemente straordinarie. È fonte di grande ottimismo e fiducia per Ferrari pensare che il nostro futuro non sarà limitato ai nostri potenti motori a combustione, ma si arricchirà anche dei motori ibridi attuali. Non solo nel mondo delle corse con il nostro V6 ibrido, ma anche nelle auto sportive e nei veicoli elettrici che presenteremo a partire dal 2025″, ha dichiarato John Elkann.

Insomma parole molto interessanti da parte del rampollo della famiglia Agnelli che dunque sembra essere a dir poco entusiasta del nuovo modello che farà il suo debutto il prossimo anno dando il via ad una vera rivoluzione per la casa automobilistica del cavallino rampante. Ricordiamo che sempre oggi sono emerse nuove indiscrezioni a proposito della futura Ferrari elettrica. Si dice che questa costerà non meno di 500 mila euro. Inoltre si dice anche che la Ferrari stia lavorando ad un secondo modello elettrico. Su questo però oggi John Elkann non ha detto nulla.