Jeep Renegade, la versione 100% elettrica avrà anche un “prezzo accessibile”

Buone prospettive in casa Stellantis, in particolare per quanto riguarda Jeep. Il CEO del marchio, Antonio Filosa, ha recentemente svelato alcune novità sul percorso di elettrificazione della casa automobilistica. Infatti, questa settimana sono emersi i progetti per riportare la Jeep Renegade tra i SUV più venduti a livello mondiale.

Durante una presentazione agli azionisti, Filosa ha illustrato le strategie che includono una versione elettrica del modello di grande successo in Jeep. “Vogliamo riconquistare il mercato statunitense e rafforzare la nostra presenza globale con la nuova Renegade,” ha dichiarato il dirigente di Jeep, esprimendo grande fiducia nel successo delle nuove caratteristiche che saranno introdotte con la prossima generazione.

L’obiettivo principale resta quello di rinnovare la Renegade, rendendola un SUV compatto ancora più robusto all’esterno e tecnologicamente avanzato all’interno. Tutto questo non può essere fatto senza proseguire nella strada dell’elettrificazione della gamma. La vera novità, infatti, non sarà il solo fatto che siamo davanti a un prossimo aggiornamento, ma che ci sarà una versione speciale, inedita nel portfolio Jeep, che promette di rivoluzionare il mercato e rilanciare questo modello.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha annunciato che la nuova generazione della Jeep Renegade includerà una versione completamente elettrica, prevista per il lancio a metà del 2027. La notizia più entusiasmante è l’introduzione di una variante completamente ecologica nella gamma della Renegade (che già comprende un modello ibrido della stessa).

Secondo Tavares, la versione elettrica avrà anche un prezzo accessibile, elemento che gioca un ruolo decisamente di primo piano. L’obiettivo di un costo contenuto è nettamente mirato a riconquistare il favore dei consumatori statunitensi. Stellantis intende vendere la Renegade elettrica con un prezzo di partenza di circa 25.000 dollari, che è molto abbordabile stando al prezzo medio dei SUV elettrici americani.

Non sono state ancora divulgate le specifiche tecniche del SUV né i mercati, oltre agli Stati Uniti, in cui sarà disponibile il nuovo modello completamente elettrico. Un mercato importante, un Paese importante, potrebbe essere anche il Brasile, dato il crescente interesse per i veicoli elettrici.