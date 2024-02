Jeep Renegade 2025: altro passo verso la completa elettrificazione

Il nuovo Jeep Renegade 2025 rappresenta un salto significativo nel segmento dei SUV, riflettendo l’evoluzione continua del marchio americano nel contesto automobilistico contemporaneo. Questo modello, che segna un decennio di successo sin dal suo debutto nel 2014, si distinguerà per una serie di aggiornamenti chiave che ne rafforzeranno la competitività nel mercato.

Il Renegade 2025 presenterà aggiornamenti estetici che mantengono l’identità iconica del brand di Stellantis. La griglia frontale a sette barre e i paraurti riceveranno dei piccoli aggiornamenti, accompagnati da nuove opzioni di verniciatura e da un nuovo design per i cerchi in lega, che conferiscono al veicolo un aspetto più elegante e sportivo.

Jeep Renegade 2025: il popolare SUV è pronto ad aggiornarsi nel 2024

All’interno, il cambiamento più evidente sarà la presenza di un nuovo display touch da 10.1 pollici dedicato al sistema multimediale Uconnect, posizionato in modo prominente sulla consolle centrale. Questo si affianca a un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici, che necessita di un aggiornamento del design del cruscotto, inclusa la ridisposizione delle bocchette di ventilazione centrali.

Con l’arrivo del model year 2025, Jeep farà un ulteriore passo verso l’elettrificazione. Il motore benzina a tre cilindri da 1 litri e 120 CV di potenza sarà sostituito da un più efficiente quattro cilindri da 1.5 litri con tecnologia mild hybrid, che offre una potenza di ben 130 CV.

Questo propulsore sarà disponibile sia con cambio manuale che automatico, entrambi con trazione anteriore. La versione ibrida plug-in con tecnologia 4xe, con 240 CV, continuerà ad essere l’unica offerta con cambio automatico a doppia frizione e trazione integrale.

Il Jeep Renegade 2025 si arricchisce di nuove tappezzerie, colori e opzioni di connettività, oltre a integrare vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Queste innovazioni riflettono l’impegno del costruttore americano nel fornire un’esperienza di guida all’avanguardia, ponendo enfasi sulla sicurezza, il comfort e la connettività.

Si prevede che il nuovo restyling del Renegade sia disponibile per l’ordine a partire dal prossimo mese, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per questo SUV di grande successo, che si posiziona come una pietra miliare nell’evoluzione del brand di Stellantis, offrendo un mix bilanciato di design rinnovato, miglioramenti tecnologici e un passo avanti verso l’elettrificazione.