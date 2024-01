Jeep Renegade: il SUV di gran successo festeggia 10 anni sul mercato

Jeep Renegade, celebre per il suo stile unico e accattivante, commemora il suo decimo anniversario con un incredibile traguardo: quasi 2 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. Con una solida storia e una reputazione da leader delle strade, il SUV compatto di Jeep ha costantemente affascinato gli acquirenti, combinando la resistenza e la capacità di affrontare qualsiasi terreno con un tocco di eleganza cittadina.

Con quasi due milioni di veicoli venduti Jeep Renegade festeggia i suoi primi 10 anni

Questa storia di successo ha preso il via nel marzo del 2014, quando è stata lanciata come un modello globale destinato a oltre 100 mercati internazionali. Non solo, è stata la prima Jeep ad essere prodotta in Italia, precisamente nello stabilimento di Melfi. Coniugando un’eccezionale capacità fuoristrada con dimensioni compatte e un design elegante, la Jeep Renegade si presenta come la compagna ideale per la vita cittadina, le gite brevi in città e le avventure on the road.

La gamma dei motori disponibili per la Renegade include un ibrido plug-in 4xe, in cui il 4xe indica prestazioni 4×4 avanzate, un’esperienza di guida entusiasmante, consumi efficienti ed un’impronta ambientale ridotta. Vi è anche un motore e-Hybrid, che offre un’esperienza di guida ibrida flessibile e rilassante, adattandosi a tutte le esigenze dei clienti. Non sorprende quindi che la Jeep Renegade 4xe sia il modello PHEV più venduto nel segmento B-SUV in Italia. La storia di questa vettura continuerà anche nel 2024 con l’imminente arrivo del MY 2024 piena di sorprese e i cui ordini partiranno in tutta Europa a breve.