La Ferrari Purosangue Giallo Modena di David Lee provata da Jay Leno | Video

Una Ferrari Purosangue in tinta Giallo Modena è stata acquistata dal celebre collezionista David Lee, nella cui raccolta ci sono tantissime auto speciali della casa di Maranello. Ora, alle supercar e GT del marchio, si è aggiunto il SUV. Quest’ultimo, alcuni giorni fa, ha fatto tappa nel garage di Jay Leno, per una nuova puntata del format motoristico del divo statunitense, anche lui in possesso di una ricca raccolta di vetture da sogno.

Il celebre anchorman, dopo una prima valutazione estetica del modello, si è concesso un’uscita stradale al volante della creatura più insolita del “cavallino rampante”, con David Lee al suo fianco. Ne sono derivate delle splendide riprese, condite da un’interessante conversazione fra i due soggetti a bordo. Il ruolo principale, però, è stato svolto dalla Ferrari Purosangue, primo Sports Utility Vehicle della casa emiliana, che preferisce chiamarlo FUV, per differenziarlo dagli altri modelli del suo segmento di mercato.

Si tratta di un veicolo di rottura nel listino della casa di Maranello. Questa è anche la prima auto a quattro porte del marchio (la Pinin non fa testo). Fra le vetture ad abitacolo rialzato è senz’altro la più bella ed emozionante, ma le vere “rosse” sono altre, dal punto di vista concettuale. Nessuno mette in dubbio l’eccellenza del suo carattere e del suo comportamento dinamico, anche in termini di piacere di guida, però il nome Ferrari, nel cuore della gente e dei veri appassionati, si lega a prodotti diversi da questo.

Screen shot da video YT Jay Leno’s Garage

A garantire la spinta della Purosangue ci pensa un motore V12 da 6.5 litri di cilindrata, disposto in posizione anteriore arretrata, con cambio al posteriore, secondo lo schema transaxle. La potenza massima è di 725 cavalli, espressa con musicalità meccaniche da antologia, che fanno vibrare l’apparato emotivo. Molto incisivo il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 310 km/h. Al sano handling concorre la distribuzione dei pesi, con un 49% dei carichi davanti e un 51% dietro.

Notevole lo spazio a disposizione dei passeggeri, che accedono a bordo dalle quattro portiere, con quelle dietro ad apertura controvento. Erede ideale della GTC4 Lusso, la Ferrari Purosangue se ne differenzia nettamente. Il suo stile, firmato da Flavio Manzoni, è impeccabile. Sicuramente è il più bel SUV in commercio. Volete sapere cosa ne pensa Jay Leno? Non vi resta che cliccare sul tasto play del video a seguire, per scoprirlo.