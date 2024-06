Fiat rinnova la sua magica collaborazione con Disney Italia con la 600 Hybrid

FIAT celebra il rinnovo della collaborazione con Disney Italia, un sodalizio iniziato con la creazione di cinque esclusive edizioni tematiche della Fiat Topolino per il centenario Disney. In questa nuova tappa del loro percorso congiunto, la csa torinese introduce la 600 Hybrid, mentre Disney e Pixar lanciano il film d’animazione “Inside Out 2”.

Fiat: la casa torinese rinnova la sua magica collaborazione con Disney Italia portando sul palco la nuova Fiat 600 Hybrid

La campagna promuove l’esperienza emotiva della guida, valorizzando ogni sensazione, da quelle piacevoli a quelle meno gradite, che vengono reinterpretate positivamente attraverso la Fiat 600 Hybrid. Il film “Inside Out 2” di Disney e Pixar esplora nuove emozioni come Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che trovano riscontro e trasformazione nelle caratteristiche innovative della vettura. La Fiat 600 Hybrid, capace di accogliere fino a cinque passeggeri, è progettata per rispondere a ogni sfumatura emotiva illustrata nel film, garantendo una risposta adeguata per ciascuna.

La Fiat 600 Hybrid, con la sua capacità di ospitare comodamente cinque passeggeri, è stata concepita per adattarsi a ogni emozione rappresentata nel film, offrendo soluzioni mirate per ciascuna. Questo modello si fa notare per un design che incarna l’iconicità e lo stile di vita italiano, e propone un’esperienza di guida che attenua l’ansia grazie alla cromoterapia degli interni.

È un precursore nel suo segmento per la possibilità di personalizzare l’ambiente interno con 64 combinazioni di colori per l’illuminazione ambientale e del cruscotto, creando così un’atmosfera unica e distensiva. In occasione della première a Roma del sequel d’animazione, il 17 giugno, la Fiat 600 Hybrid ha sfilato per le vie della capitale, diventando espressione tangibile dell’eccezionale collaborazione tra FIAT e Disney Italia. L’evento ha offerto alle famiglie italiane, ai fan del marchio e agli appassionati di cinema, un’occasione speciale per vivere la magia dell’animazione.

Giuseppe Galassi, Managing Director di FIAT e Abarth Italia, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo della partnership con Disney Italia: “Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con Disney Italia, dopo il successo delle Topolino one-off. Abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno alla magia delle storie uniche che Disney e Pixar hanno da sempre portato nelle case delle famiglie italiane, il nostro stesso target di riferimento e portatore dei valori che ci sono cari. In linea con il messaggio di ‘Inside Out 2’, FIAT accoglie ogni emozione umana con la sua celebre compatta, la 600 Hybrid. Quest’auto, che segna il ritorno di Fiat nel segmento B, non si limita a incorporare i nuovi stati d’animo presentati nel film, ma li converte in un’esperienza di guida distintiva e arricchente.”