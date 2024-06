Buone notizie estive, Enel X ritocca al ribasso le tariffe di ricarica

Arrivano le vacanze, le ferie sono quasi d’obbligo, i viaggi e le tratte si moltiplicano e quasi non ce ne accorgiamo. Ma proprio in occasione di questo periodo ricco di “movimento”, arriva una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo, almeno un po’, per tutti quei guidatori che stanno facendo parte della transizione all’elettrico che sta coinvolgendo praticamente mezzo mondo. Enel X, infatti, ha rilasciato una buona notizia per tutti loro.

Gli automobilisti che utilizzano veicoli elettrici, quindi, possono finalmente rilassarsi un po’ di più per i loro viaggi e per le spese che li attendono. Enel X ha annunciato ufficialmente una riduzione delle tariffe a consumo per le proprie stazioni di ricarica, in particolare quelle in corrente continua, giusto in tempo per le prossime vacanze estive.

A partire dal Primo luglio, le tariffe Enel X per le colonnine in corrente continua subiranno un taglio di 5 centesimi al kWh. Un bel passaggio al ribasso se calcoliamo un totale di ricarica che possiamo andare a fare da Enel X. Il ritocco delle tariffe, infatti, significa che il costo passerà da 0,89 euro/kWh e 0,99 euro/kWh, relativamente ai punti di ricarica fino a 150 kW e quelli superiori a 150 kW (HPC), a 0,85 euro/kWh e 0,94 euro/kWh.

Per chi sceglie il piano Pay Per Use Premium 15, il risparmio sarà ancora maggiore, con una riduzione di 0,15 euro/kWh su tutti i punti di ricarica, inclusi quelli in corrente alternata oltre a quelli in corrente continua.

Uno sconto simile, seppur in postazioni Enel X ben diverse, rende la ricarica sulle colonnine ad alta potenza, come quelle di Free to X che si trovano proprio sulle autostrade, molto più conveniente. Queste stazioni, che probabilmente saranno molto utilizzate da italiani e turisti in viaggio in lungo e in largo per lo Stivale, vedranno una riduzione della tariffa da 0,99 euro/kWh a 0,79 euro/kWh. Per usufruire di questo vantaggio, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile da 9 euro.

Questo tipo di scelta concede anche la possibilità di prenotare le colonnine per un numero illimitato di ricariche al mese. Questo nuovo piano si affianca al Premium 10, un altra scelta che offre però uno sconto di 10 centesimi al kWh con un costo mensile di 4 euro.