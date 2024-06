Maserati rende omaggio alla MC12 con le MC20 Icona e Leggenda

Maserati ha annunciato due nuove edizioni speciali della supercar MC20, per commemorare il 20° anniversario dell’esotica MC12. I modelli presentano livree distinte create dal programma Maserati Fuoriserie e saranno prodotti in un numero limitato di 20 unità ciascuno.

Maserati celebra il 20° anniversario della MC12 presentando due edizioni speciali della MC20: Icona e Leggenda

La Maserati MC20 Icona sfoggia una livrea bicolore blu e bianca che omaggia i colori della storica MC12 Stradale. La parte alta della carrozzeria è dipinta nel distinto Icona Bianco Audace Matte, che fa da contrasto alle strisce Blu Stradale applicate nella zona inferiore.

Le ruote, che riprendono il design del Tridente, sono cromate, mentre le pinze dei freni si presentano in un elegante blu. Maserati ha inoltre arricchito il profilo della MC20 con una bandiera italiana posizionata sotto la denominazione del modello, ha incluso una copertura motore in fibra di carbonio e ha dotato gli specchietti di un sistema auto-oscurante.

La Maserati MC20 Leggenda celebra la gloriosa MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, un’icona per il marchio grazie alle sue tre vittorie e due secondi posti alla 24 Ore di Spa, parte delle 27 vittorie totali della MC12 nel Campionato FIA GT. Questa versione moderna fonde il Nero Essenza e il Digital Mint Matte, impreziositi da vivaci dettagli gialli. I cerchi sono un’opera d’arte bicolore, mescolando Nero Lucido e Nero Opaco, con accenti di Digital Mint e pinze dei freni in nero.

Anche gli interni delle edizioni speciali beneficiano del trattamento Fuoriserie. L’equipaggiamento è generoso, inclusi sedili da corsa monoscocca, un sistema audio Sonus Faber, più ADAS, una funzione di sollevamento del muso e il pacchetto in fibra di carbonio. L’Icona ha il rivestimento Nero/Blu, mentre la Leggenda ha una configurazione Nero più scuro. Ogni serie ha il proprio nome ricamato sui poggiatesta e uno stemma speciale sul cofano motore.

Maserati non ha annunciato alcun aggiornamento prestazionale per i modelli Icona e Leggenda rispetto alla MC20 standard, il che significa che le differenze sono puramente estetiche. Inoltre, non conosciamo i prezzi per le offerte speciali a produzione limitata e di quante di esse si sia già parlato.