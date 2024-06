Stellantis prevede di aumentare le vendite di Jeep del 50% entro il 2027

“Il marchio Jeep può essere un importante ovunque”, ha detto agli investitori il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, giovedì durante l’ Investor Day di Stellantis presso la sede nordamericana. “Rafforzaremo l’impronta produttiva di Jeep.” La casa americana prevede di espandere le targhe dei suoi veicoli da 10 a 13 entro il 2027, ha affermato il CEO di Jeep, Antonio Filosa.

Jeep: entro il 2027 le vendite dovrebbero aumentare e non poco secondo i piani di Stellantis

La gamma di veicoli proporrà 27 diverse opzioni di motorizzazione, che includeranno il tradizionale motore a combustione interna, le varianti ibride, ibride plug-in con autonomia estesa e quelle completamente elettriche, in aumento rispetto ai 18 modelli attuali. “Il nostro obiettivo è la crescita”, ha dichiarato Filosa, evidenziando tre assi portanti della sua strategia: la libertà di scelta dei propulsori da parte dei clienti, l’espansione della presenza sul mercato e la globalizzazione.

Un focus particolare della crescita è rivolto al Nord America, dove l’azienda punta a incrementare le vendite fino a 1 milione di unità entro il 2027, partendo dalle 700.000 unità vendute l’anno precedente. Si prevede che Jeep lancerà il Wagoneer S EV recentemente rivelato entro la fine dell’anno, seguito da un veicolo fuoristrada ispirato alla Jeep Wrangler chiamato Recon.

Un nuovo SUV di medie dimensioni senza nome è previsto per il prossimo anno per sostituire il SUV Cherokee alimentato a benzina fuori produzione. Jeep sta inoltre pianificando versioni plug-in dei suoi attuali SUV di grandi dimensioni Wagoneer e Grand Wagoneer. Secondo il rapporto degli investitori dell’azienda, entro il 2027 è previsto un veicolo elettrico Jeep Renegade da circa 25.000 dollari.

Tavares ha annunciato un veicolo del genere il mese scorso, dicendo che sarebbe arrivato negli Stati Uniti “molto presto”. Offrire un nuovo veicolo elettrico per circa 25.000 dollari è stato a lungo un obiettivo per case automobilistiche come Stellantis, Tesla e altre. L’importanza di un veicolo del genere è diventata più evidente poiché le case automobilistiche cinesi come BYD e Nio hanno aumentato le loro vendite di veicoli elettrici meno costosi al di fuori della Cina. Nel primo trimestre di quest’anno, le vendite di Jeep sono state pari a 31.750, in crescita del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il marchio ha venduto quasi 643.000 veicoli lo scorso anno, in calo del 6% rispetto al 2022. Jeep ha rappresentato il 42% delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti nel 2023.