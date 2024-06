Jeep Wagoneer S Launch Edition in bella mostra al quartier generale di Stellantis negli USA

Il marchio Jeep celebra il lancio del suo primo veicolo 100 per cento elettrico globale in arrivo negli Stati Uniti, la nuovissima Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 completamente elettrica, esponendo un’immagine del veicolo sulla sede nordamericana dell’azienda ad Auburn Hills in Michigan.

Gli automobilisti lungo l’Interstate 75 ad Auburn Hills e i dipendenti Stellantis non potranno perdersi la nuova Jeep Wagoneer S 2024

Gli automobilisti lungo l’Interstate 75 ad Auburn Hills e i dipendenti Stellantis diretti all’edificio non potranno perdersi la nuovissima Jeep Wagoneer S 2024 completamente elettrica, che ora abbellisce la torre del campus. L’involucro, che misura oltre 15.293 metri quadrati, copre 10 piani del lato ovest della torre. Si stima che ogni giorno circa 140 mila automobilisti passino davanti alla torre.

La Jeep Wagoneer S recentemente rivelata arriverà prima negli Stati Uniti e in Canada questo autunno, per poi essere disponibile nei mercati di tutto il mondo. I consumatori possono ora visitare Jeep.com per effettuare una prenotazione per una Jeep Wagoneer S Launch Edition – per soli $ 100 e completamente rimborsabile – ed essere i primi a mettersi al volante di questo nuovo veicolo.

La Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 è offerta esclusivamente come BEV con un’autonomia di oltre 500 km con una singola carica, erogando 600 cavalli, un rapidissimo tempo di accelerazione da 0 a 100 km orri di 3,4 secondi e tante altre caratteristiche di altissimo livello.

Ricordiamo che questo modello l’anno prossimo debutterà anche in Europa. Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza che riceverà sul mercato dai clienti nord americani del marchio di Stellantis.