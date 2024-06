Jeep vuole “rubare” clienti a Tesla, il lancio della Wagoneer S è solo l’inizio

Non è un mistero che tutti i principali produttori che stanno investendo tanto nella transizione ai veicoli elettrici stiano puntando a superare Tesla. Si pensi, ad esempio, al gruppo Volkswagen che sta investendo grandi capitali nella futura ID.2. Relativamente al gruppo Stellantis, e in particolare in Jeep, si sta scommettendo sulla nuova Wagoneer S, recentemente svelata a New York.

Durante l’evento, il CEO Antonio Filosa ha descritto il lancio della Wagoneer S come l’inizio di una sorta di “nuova era” per Jeep. Il design del Wagoneer S mantiene chiaramente quegli elementi distintivi appartenenti al marchio, ma aggiornati per l’era elettrica. Inevitabile, quindi, la presenza della griglia a sette slot, stavolta ridisegnata con illuminazione ad hoc.

La Jeep recentemente svelata al pubblico è stata costruita sulla piattaforma STLA e promette un’autonomia di oltre 480 chilometri, una potenza di 600 cavalli e 836 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Sebbene condivida la piattaforma con la Dodge Charger, le dimensioni e tutto il sistema di propulsione sono stati ottimizzati per adattarsi alle caratteristiche uniche e distanti di Jeep, incluso il sistema Selec-Terrain e la trazione integrale di serie.

L’abitacolo del Wagoneer S presenta uno schermo da oltre 45 pollici, con un sistema di infotainment centrale da 12,3 pollici e un display per il passeggero da 10,25 pollici. Dopo il lancio del Wagoneer S in autunno, Jeep introdurrà anche il Recon, un SUV elettrico ispirato al Wrangler.

Il CEO di Jeep è fiducioso che questi nuovi veicoli elettrici attireranno nuovi clienti, in particolare “rubandoli” da Tesla. Jeep, infatti, mira a recuperare terreno lanciando nuovi modelli nei segmenti chiave, ma non si penserà esclusivamente alla produzione e alla promozione di veicoli elettrici. Bill Peffer, responsabile di Jeep North America, ha evidenziato che il marchio offrirà una gamma diversificata di propulsori, inclusi veicoli completamente elettrici, ibridi plug-in e ibridi leggeri.

La Wagoneer S Launch Edition arriverà negli Stati Uniti con un prezzo di partenza di 71.995 dollari (circa 67.000 euro). Tutta da vedere la sfida con altri veicoli importanti e di successo sul fronte elettrico. Di sicuro non sarà facile competere agevolmente con i modelli Tesla, come la Model Y e la Model X. I prezzi di queste ultime, infatti, partono rispettivamente da 44.990 dollari e 77.990 dollari nel mercato americano.