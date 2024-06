Fiat Panda 2024: costerà meno della Citroen C3 e della Pandina?

Finalmente le prime immagini senza veli di Fiat Panda 2024 sono state pubblicate nelle scorse ore. Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, entro la fine di questo mese di giugno sarebbero apparse le prime foto del nuovo modello la cui presentazione ufficiale avverrà comunque il prossimo 11 luglio 2024. In quella data conosceremo i tutti i dettagli relativi a questo modello a cominciare dalla sua gamma, dai motori e anche dai prezzi.

Il prezzo di Fiat Panda 2024? Potrebbe essere più basso rispetto a Citroen C3

A proposito dei prezzi dopo le prime immagini della nuova Fiat Panda 2024 cresce la curiosità di sapere quanto costerà Ci si chiede se il prezzo sarà inferiore a quello della recente Citroen C3 che è la sua gemella e che nella versione termica parte da poco meno di 15 mila euro mentre in quella elettrica al 100 per cento da poco meno di 24 mila euro. Le probabilità che questi prezzi con la nuova Panda possano essere ritoccati verso il basso ci sono.

Del resto è stato lo stesso Olivier Francois a dire che con la nuova Fiat Panda 2024 conosciuta anche come grande Panda, la casa torinese vuole tornare alla prima generazione del modello che come sappiamo era un’auto essenziale e pratica e soprattutto costava poco. Ovviamente non ci saranno differenze esorbitanti ma un mille euro in meno è sicuramente plausibile e possibile.

Quanto alla Pandina al momento il prezzo ufficiale non si conosce ancora ma più o meno dovrebbe essere abbastanza vicino a quello della Fiat Panda 2024. Ricordiamo che questa auto continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino al 2029 come anticipato dallo stesso numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Vedremo dunque il prossimo 11 luglio che novità arriveranno in proposito e soprattutto se ci saranno sorprese in merito.