Lancia nella 1000 Miglia 2024 tappa 4, Roma-Bologna

Con l’inedito percorso Roma-Bologna, la 1000 Miglia 2024 si avvicina alla conclusione. Ieri le auto d’epoca della corsa hanno lasciato il capoluogo in direzione di San Lazzaro di Savena, comune in provincia di Bologna, nella 4a tappa della 42a edizione di quest’anno. Lancia è sempre molto attiva con le sue 30 auto.

La 1000 Miglia 2024 si avvia verso la conclusione e Lancia continua a farsi notare

Un lungo viaggio che ha attraversato quattro regioni: Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Il convoglio ha sfilato davanti a migliaia di appassionati del territorio, coinvolgendo un numero significativo di comuni: le vetture sono transitate per Civita Castellana, Orvieto, Passignano sul Trasimeno, Siena, Radda in Chianti e Prato. Un percorso ricco di punti panoramici e momenti suggestivi lungo il percorso, tra cui i passi della Futa e della Raticosa, strade di montagna che attraversano l’Appennino tosco ed emiliano. Il marchio Lancia mantiene la presenza nelle quattro regioni, con un totale di 44 concessionarie rinnovate con la nuova Corporate Identity, pronte a consegnare ai clienti finali le prime Nuove Lancia Ypsilon.

Lancia

Lancia partecipa alla 42esima edizione della 1000 Miglia con una Aurelia B20 GT prodotta nel 1951, e con la nuova Ypsilon Edizione Cassina, guidata in questa fase da Gianni Colonello, Direttore Design della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis.