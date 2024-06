Lancia alla tappa 2 della 1000 Miglia 2024, Torino-Viareggio

Con la seconda tappa Torino-Viareggio, la 1000 Miglia 2024 continua, attraversando Piemonte, Liguria e Toscana. Le auto d’epoca in gara sono partite da Torino dirigendosi verso Viareggio: un viaggio attraverso Acqui Terme, Genova e La Spezia, impreziosito da punti panoramici, come il Passo del Faiallo, uno scorcio suggestivo all’interno dell’Appennino Ligure. Anche Lancia si è fatta notare in questa tappa.

La tappa è partita dal capoluogo piemontese, città natale del marchio Lancia, e dove è stata ideata, sviluppata e progettata la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era. Per la prima volta nella sua storia, Torino ha ospitato l’evento dopo i passaggi alle edizioni 1947 e 1948, durante l’era delle gare di velocità.

Le tre regioni coinvolte nella seconda fase – Piemonte, Liguria e Toscana – sono caratterizzate da una presenza capillare del marchio Lancia, con un totale di 40 concessionarie rinnovate con la nuova Corporate Identity. Proprio in questi giorni i 160 showroom italiani del brand sono pronti a consegnare la prima Nuova Lancia Ypsilon, dopo il primo evento Open House dello scorso fine settimana, in cui i clienti di tutta Italia hanno avuto l’opportunità di provare la vettura, supportati dai nuovi punti vendita Lancia dedicati e certificati.

Lancia ha fatto un’apparizione memorabile alla 42ª edizione della 1000 Miglia con una splendida Lancia Aurelia B20 GT, un’icona della Gran Turismo. Questo modello specifico, con la sua elegante carrozzeria nera e raffinati interni in tessuto grigio Lancia, è uno dei 500 esemplari unici della prima serie, prodotti nel 1951. Questa Aurelia B20 GT non è solo un pezzo di storia automobilistica, ma è anche una veterana delle corse, avendo partecipato alla 1000 Miglia di velocità nel 1954. Quando non è in gara, questo esemplare è di casa all’Heritage HUB di Torino, dove è ammirato da appassionati e visitatori.