Nuova Lancia Ypsilon: dal 2 giugno in Italia la nuova campagna pubblicitaria

Dal 2 giugno in Italia la nuova campagna di comunicazione dedicata alla gamma della Nuova Lancia Ypsilon: spot, campagna stampa e piano media su tutti i canali in formato digitale, cartaceo e display. Lo spot presenta al pubblico la Nuova Ypsilon come un capolavoro in movimento, in termini di bellezza, design senza tempo ed eleganza.

Dal 2 giugno sarà attiva la campagna di comunicazione dedicata, che racconterà la Nuova Lancia Ypsilon

Nello spot, la Nuova Lancia Ypsilon passa da un’opera iconica della storia dell’arte all’altra, tra la celebre “ Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci e la “ Giovane donna in abito giallo (Madame Modot)” di Amedeo Modigliani. La gamma della Nuova Ypsilon è ora disponibile con motore 100% elettrico o ibrido, in tre diversi allestimenti: una gamma semplice con un posizionamento di prezzo medio, che beneficia pienamente degli attuali incentivi statali. Il nuovo spot andrà in onda domenica 2 giugno alle ore 21 su tutte le principali reti nazionali italiane.

“Lancia è da sempre simbolo di bellezza, design ed eleganza, oltre che di tecnologia semplice e intuitiva. Con il nuovo spot dedicato alla gamma della Nuova Lancia Ypsilon, Lancia presenta l’auto come un capolavoro in movimento . La sua natura allo stesso tempo classica e moderna viene raccontata attraverso opere iconiche della storia dell’arte italiana, facendole rivivere per renderle senza tempo in un omaggio alla bellezza e all’arte a cavallo tra passato, presente e futuro”, ha affermato Charles Fuster, Responsabile Marketing & Comunicazione per il marchio Lancia.

L’intero spot è stato girato a Roma – uno dei simboli dell’Italia nel mondo – ed è accompagnato da una moderna reinterpretazione dell’aria belcantistica “Casta Diva”, dall’opera Norma di Bellini. Lo spot si rivolge allo stesso target di riferimento della Nuova Lancia Ypsilon e delle sue caratteristiche: i clienti della vettura sono interessati alla bellezza, allo stile e all’innovazione tecnologica, attenti alle problematiche ambientali e attenti alla moda. Un pubblico dalla sensibilità acuta e una naturale educazione alla cultura, all’eleganza e all’armonia estetica.

Questo profilo di cliente si sposa perfettamente con i principali punti di forza della gamma Nuova Lancia Ypsilon: guidabilità, in termini di maneggevolezza, agilità, comfort e piacere di guida; tecnologia all’avanguardia, sempre semplice e intuitiva, in perfetto stile Lancia, all’insegna del benessere a bordo, della sicurezza e della connettività; l’elettrificazione, con un’auto la cui versione 100% elettrica può garantire prestazioni eccezionali, massima efficienza, autonomia e tempi di ricarica ai vertici della categoria; e infine l’eleganza tipica della Lancia più bella di sempre, con uno stile senza tempo, ispirato al passato e contemporaneo allo stesso tempo.