DS Automobiles: Nico Pino completa la sua prima serie di test con la DS E-Tense FE21

Il talento emergente Nico Pino si è unito al reparto competizioni di DS Automobiles ad aprile per un programma di test di Formula E, come parte del nuovo Young Driver Program lanciato da Stellantis Motorsport.

Nico Pino ha effettuato la prima serie di test a bordo della DS £-Tense FE21

Il programma di test del cileno è iniziato con una prima serie di prove sulla Formula E Generation 2 DS E-TENSE FE21, che si è conclusa sul circuito di Maiorca in Spagna il 4 e 6 giugno. Nico ha mostrato delle ottime prestazioni su questa pista, che è ben -adatto alle vetture di Formula E, essendosi affermato come un pilota molto versatile ed esperto nonostante i suoi 19 anni di età.

Nico Pino completerà un ulteriore programma di test con la DS E-Tense FE21 a partire da settembre prima di mettersi al volante dell’attuale DS E-TENSE FE23 di terza generazione guidata da Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne nella stagione 10 della Formula E con DS Penske.

Sotto la supervisione di ingegneri e meccanici di DS Performance specificatamente dedicati al suo programma, il giovane cileno beneficia di un ambiente ideale per prepararsi alle massime categorie del motorsport.

Nico Pino, pilota del programma Stellantis Young Driver ha dichiarato: “Questi ultimi giorni di test a Maiorca sono stati molto intensi e molto produttivi. Essere guidato dai migliori al mondo e prepararmi per i prossimi passi della mia carriera con loro è un’opportunità unica. Stiamo lavorando tutti esattamente con la stessa motivazione e questo per me è molto gratificante. Sessione dopo sessione, ci conosciamo meglio e condividiamo tutti l’ambizione di ottenere di più!”