Alfa Romeo Junior: ecco i prezzi del SUV nel Regno Unito

Alfa Romeo ha rivelato i prezzi per Alfa Romeo Junior, la prima auto del Biscione completamente elettrica. I prezzi partono da £ 33.895 per la Junior Elettrica. Prima vettura completamente elettrica di Alfa Romeo, Junior è sportiva nell’animo, compatta nelle dimensioni e italiana a prima vista.

Gli ordini per Alfa Romeo Junior in UK apriranno alla fine di questo mese

Junior, il primo modello completamente elettrico del marchio, incarna lo spirito sportivo in un design compatto e un’estetica inconfondibilmente italiana. Junior segna l’ingresso di Alfa Romeo nell’era elettrica con due varianti di potenza: una da 156 CV con un’autonomia di 400 (WLTP) e la versione Veloce più performante da 240 CV con un’autonomia di 350 km (WLTP), entrambe fedeli al patrimonio sportivo del brand.

La ricarica di Junior è intuitiva e rapida, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in meno di 30 minuti con un caricatore da 100 kW. Quest’estate, l’Alfa Romeo Junior girerà il Regno Unito, dando agli appassionati la possibilità di vederla e provarla di persona. Il roadshow includerà sedi a Bristol, Birmingham, Leicester e all’O2, a Londra. Per saperne di più e vedere l’elenco completo delle località, visitare il sito www.alfaromeo.co.uk.

Grazie al suo peso contenuto, il più leggero nella sua categoria, e a una distribuzione equilibrata del peso, la Junior si afferma nel panorama delle auto elettriche mantenendo l’eccellenza nella guida che contraddistingue Alfa Romeo, assicurando prestazioni di alto livello in termini di tenuta di strada. La versione Veloce presenta lo sterzo più diretto del segmento (14.6), calibrato per essere estremamente preciso e per esaltarne le eccezionali doti di tenuta di strada.

Le sospensioni sportive sono state ribassate di 25mm, le barre antirollio anteriore e posteriore garantiscono rapidità in curva con un elevato livello di grip, l’impianto frenante ha dischi anteriori da oltre 380mm con pinze monoblocco a quattro pistoncini, mentre il differenziale Torsen offre la migliore trazione possibile in tutte le condizioni.

La Junior è disponibile in tre livelli di allestimento, Junior Elettrica e Speciale presentano entrambe il propulsore da 156 CV e la Veloce con potenza da 240 CV. Alfa Romeo Junior Elettrica standard è dotata di cerchi in lega aerodinamica con taglio diamantato da 18 pollici, fari e fanali posteriori a LED, coperture degli specchietti neri lucidi, tergicristalli con rilevamento della pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

All’interno, sedili Icona con tessuto nero/blu, illuminazione ambientale a otto colori che delimita le bocchette di ventilazione, il tunnel centrale e il quadro strumenti Cannocchiale configurabile da 10,25 pollici, uno schermo centrale da 10,25 pollici orientato al conducente con Apple Car Play e Android Auto e sedili posteriori ribaltabili 60/40. I sistemi di sicurezza standard includono l’Adaptive Cruise Control, l’Active Lane Assist e la Frenata Automatica di Emergenza, l’e-Call e i Servizi Alfa Romeo Connected. Keyless go, pompa di calore, cavo di ricarica Modalità 3 e caricabatterie di bordo da 11 kW completano la dotazione di serie. La Junior Elettrica standard parte da £ 33.895.

L’edizione di lancio Junior Speciale Elettrica si basa su questo con uno styling kit sportivo con Scudetto nero diamante, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega Petali da 18 pollici. Gli interni sono dotati di sedile del conducente Spiga in vinile e tessuto a sei regolazioni a comando elettrico con funzione di massaggio, volante in pelle, pedaliera sportiva e battitacco. Completano il generoso allestimento infotainment da 10,25 pollici con navigatore, telecamera posteriore da 180 gradi, Adaptive Cruise Control con centraggio corsia e traffic jam assist, portellone elettrico vivavoce e keyless entry con tecnologia di accesso di prossimità di serie. Le varianti Junior Speciale sono disponibili a partire da £ 35.695.

Il modello Veloce è dotato di propulsore elettrico da 240 CV, differenziale Torsen, sospensioni ribassate di 25 mm e pinze freno sportive. Esalta la sportività della Junior Elettrica di serie con cerchi in lega da 20 pollici diamantati, tetto nero, vetri posteriori oscurati, pinze freno verniciate di rosso e styling kit sportivo con Scudetto nero diamantato. All’interno, i sedili Corsa Sabelt in pelle e pelle scamosciata nera e rossa, il volante in pelle, la pedaliera sportiva e il batticalcagno sono tutti di serie. Le varianti Veloce sono disponibili da £ 42.295. Qualunque sia l’allestimento scelto, Alfa Romeo Junior offre una praticità senza compromessi, incluso il bagagliaio più grande tra i concorrenti premium con 400 litri di capacità.

Sono inoltre disponibili tre pacchetti opzionali, Technology, Premium e Sport. Il Technology pack offre le migliori specifiche in termini di sicurezza, tecnologia e funzionalità, come la guida autonoma di livello 2, il portellone elettrico a mani libere, le luci LED Matrix e la navigazione connessa con assistente virtuale. Il pacchetto Premium aggiunge ulteriore tecnologia di comfort, grazie agli interni in tessuto misto vinile, al sedile del conducente a comando elettrico con funzione di massaggio, all’illuminazione ambientale interna, ai pedali e al batticalcagno in alluminio. Il pacchetto Sport offre il massimo della sportività con sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara ed elementi esterni sportivi.