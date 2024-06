Lancia al via della 1000 Miglia 2024 da Brescia a Torino

È iniziata oggi la 1000 Miglia 2024, con la tappa Brescia-Torino. Oltre 400 auto d’epoca, tra cui 30 Lancia, hanno preso il via da Brescia, storica città di partenza della manifestazione fin dalla sua prima corsa nel 1927. Nel suo percorso, la 1000 Miglia ha attraversato Piemonte e Lombardia, toccando Bergamo, Novara e Vercelli, per poi arrivare in piazza San Carlo a Torino. Nel percorso ha toccato diversi punti panoramici tra cui Palazzolo sull’Oglio e Boffalora sopra Ticino.

Per la prima volta nella storia della competizione, la 1000 Miglia farà tappa a Torino, dove la corsa era già passata nel 1947 e 1948 durante l’originale gara di velocità: la città dove Lancia fu fondata nel 1906 e da dove oggi il marchio è stato rilanciato, ospitando il quartier generale e il team di progettazione e dove è stata ideata, sviluppata e progettata la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era. Lungo il percorso odierno tra Piemonte e Lombardia, Lancia vanta complessivamente 40 concessionarie rinnovate con la nuova Corporate Identity, pronte a consegnare ai clienti nei prossimi giorni le prime vetture della Nuova Lancia Ypsilon, dopo il primo open house della vettura lo scorso fine settimana.

Dopo sei anni di assenza, Lancia torna a partecipare alla 1000 Miglia con una Lancia Aurelia B20 GT del 1951, una delle nove vetture più belle della storia del marchio, che ispirò il design dei suoi futuri modelli. A bordo della vettura ci sono l’ex pilota di rally Miki Biasion e la giornalista italiana Savina Confaloni. Accanto all’auto d’epoca c’è la Nuova Ypsilon Edizione Cassina, guidata da Jean-Pierre Ploué, responsabile del design Stellantis per i marchi europei. La nuova Lancia Ypsilon elettrica partecipa anche alla sesta edizione della 1000 Miglia Green, la gara di regolarità riservata ad auto 100% elettriche che percorrerà un percorso di 1800 chilometri, toccando Bergamo, Torino, Genova, Roma e tante altre città italiane.