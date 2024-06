La Totem GT Electric fa da apripista alla 1000 Miglia Green

L’edizione 2024 della 1000 Miglia Green vede come splendida apripista la Totem GT Electric, ovvero l’elettrica ispirata e basata sull’eterna Alfa Romeo Giulia GT degli Anni Sessanta e Settanta. Come ogni anno, anche l’edizione 2024 della 1000 Miglia Green ricalca il percorso della Freccia Rossa alternando la gara a settori di trasferimento libero utili per gestire al meglio le necessarie ricariche delle batterie.

La 1000 Miglia Green è cominciata oggi e si protrarrà fino al prossimo 15 giugno; il particolare evento è ancora una volta riservato alle vetture Full Electric, comprese Hypercar e Supercar, ed è utile per guardare all’innovazione tecnologica dei nostri tempi come fu un tempo con i più iconici modelli che prendono ancora parte alla 1000 Miglia.

L’evento aperto dalla Totem GT Electric prevede una percorrenza complessiva nell’ordine dei 1.800 chilometri, 1.000 dei quali rappresentativi del tracciato di gara. I piloti dovranno misurarsi con 15 Controlli Orari, 83 Prove Cronometrate, 2 Prove di Media e 18 Controlli Timbro.

La Totem GT Electric ha aperto la 1000 Miglia Green, in programma fino al 15 giugno

A fare da apripista alla 1000 Miglia Green c’è la nuova “Armonìa”. Si chiama così l’ultima versione della Totem GT Electric presentata presso la splendida cornice di Villa Erba durante il recente Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Per chi quindi non ha avuto modo di apprezzarla lungo le sponde del Lago di Como ci sarà la possibilità di ammirarla lungo le strade di questa edizione 2024 della 1000 Miglia Green.

La Totem GT Electric permette percorrenze nell’ordine dei 500 chilometri con una singola ricarica, oltre che valori di potenza pari a 590 cavalli erogati da un powertrain elettrico capace di 900 Nm di coppia. I valori velocistici dicono invece che lo 0-100 km/h si percorre in 2,9 secondi mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 210 km/h.

Riccardo Quaggio, CEO di Totem Automobili, ha ammesso che partecipare alla 1000 Miglia Green è motivo di grande orgoglio per il piccolo costruttore e per mostrare la bellezza della Totem GT Electric ad un pubblico sempre più ampio. L’evento, secondo Quaggio, rappresenta anche “un’importante occasione per promuovere la mobilità sostenibile e per dimostrare che il futuro delle sportive di lusso può essere pure elettrico” sebbene “sono consapevole che l’elettrico non potrà mai essere in grado di restituire le emozioni e le sensazioni di guida che solo un motore termico, idealmente italiano, è in grado di restituire”.

Foto di Totem Automobili