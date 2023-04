Ferrari 288 GTO: video on board in California con David Lee

La Ferrari 288 GTO del 1984 (ma la sigla ufficiale è GTO) proietta nell’Olimpo dell’automobilismo. Questa è una delle “rosse” più amate dagli appassionati. Nel cuore di alcuni occupa il primo posto assoluto. Oggi possiamo tuffarci nelle emozioni regalate dal modello, grazie al collezionista David Lee, che la possiede insieme a tante altre opere d’arte della casa di Maranello. Lui ha deciso di pubblicare su YouTube un video che lo mostra mentre guida il suo esemplare del 1985 sulle strade della California meridionale.

Non sono tanti i video on board sulla Ferrari 288 GTO, specie di ottima qualità, quindi il dono fatto ai cultori e agli amanti del modello è davvero speciale. A rendere ancora più particolare il filmato ci pensa lo scenario in cui sono state eseguite le riprese: le strade di tutti i giorni. Il celebre collezionista statunitense dice che, con questi fotogrammi, ha cercato di regalare a tutti la sensazione di guidare l’auto. Stiamo parlando di un modello viscerale; della prima supercar in tiratura limitata del “cavallino rampante”. Poi sono venute le varie F40, F50, Enzo, LaFerrari e compagnia bella.

La Ferrari 288 GTO è una berlinetta da sogno del 1984, prodotta in 272 esemplari, contro i 200 inizialmente previsti per l’omologazione in gruppo B. Il suo stile, meraviglioso, porta la firma di Leonardo Fioravanti per Pininfarina. L’autore del progetto fu invece l’ingegnere Nicola Materazzi. Sotto il cofano posteriore pulsa un motore V8 biturbo da 2855 centimetri cubi, in grado di erogare una potenza massima di 400 cavalli e una coppia di 496 Nm, su un peso di 1160 chilogrammi.

Incredibili, per il suo tempo, le prestazioni espresse da questa vettura, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.9 secondi, da 0 a 1000 metri in 21.7 secondi e una velocità di punta nell’ordine dei 305 km/h. Ancora più vigorose le sensazioni e le scariche di adrenalina regalate a bordo. A voi il video, da guardare con le casse rigorosamente accese e in religioso silenzio. Buona visione!