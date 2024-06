Lancia: un SUV compatto è possibile?

Stellantis ha annciato da tempo che intende rilanciare in grande stile il brand Lancia considerato un marchio premium al pari di DS Automobiles e Alfa Romeo. Per questo nei prossimi anni saranno lanciate tre nuove auto. La prima l’abbiamo giaà vista: la nuova Lancia Ypsilon che è stata svelata lo scorso 14 febbraio e che è ordinabile con la sua gamma al completo.

Se in futuro le cose andranno bene Lancia potrebbe allargare la sua gamma entro il 2030 con un quarto modello, forse un B-SUV

La seconda la vedremo nel 2026 e si tratta della futura ammiraglia nuova Lancia Gamma descritta dal CEO di Lancia Luca Napolitano come una fastback. Poi nel 2027 l’auto più attesa la nuova Lancia Delta. Tutte e tre queste auto avranno anche una versione HF ad alte prestazioni. Se le cose andranno come previsto però la gamma del brand italiano potrebbe ampliarsi ulteriormente. Si vocifera infatti che entro il 2030 possa arrivare anche un quarto modello che però al momento non è stato ancora confermato in quanto molto dipenderà da come andranno le cose con queste prime tre auto.

Al momento non si conosce la natura di questo quarto ipotetico modello della nuova gamma di Lancia. Si vocifera però che se davvero arrivasse si potrebbe trattare di un SUV di segmento B. Del resto parliamo di uno dei segmenti che vanno per la maggiore qui in Europa e dunque per un brand che per il momento commercializza le sue auto solo nel vecchio continente di certo la cosa avrebbe molto senso. L’auto utilizzerebbe la piattaforma STLA Small e quasi certamente sarebbe solo elettrica.

Al momento non sappiamo quale nome potrebbe avere ma sembra probabile che Lancia possa continuare con la sua tradizione di utilizzare nomi già presenti in passato nella sua gamma e per il quale dunque c’è l’imbarazzo della scelta. Vedremo se nei prossimi anni le vendite di Lancia premieranno la casa automobilistica piemontese e se davvero in futuro ci potrà essere spazio anche per un modello di questo tipo.