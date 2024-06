Nuova Lancia Gamma: con il suo debutto cambierà la percezione del brand

Nuova Lancia Gamma sarà la prossima auto che arricchirà la gamma della casa automobilistica italiana dopo la nuova Lancia Ypsilon che è stata svelata lo scorso 14 febbraio a Milano. Di recente il debutto della vettura è stato confermato per il 2026. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi e la piattaforma scelta per questo nuovo modello di Lancia futura ammiraglia del marchio è la STLA Medium.

Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia cambierà per sempre la percezione del brand tra i clienti

La nuova Lancia Gamma, salvo sorprese, dovrebbe arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. A proposito di questa auto sappiamo già che sorprenderà per il suo design che non sarà quello di una ammiraglia tradizionale ma avrà uno stile di fastback. Questa vettura dovrebbe essere quella che cambierà per sempre la percezione del brand da parte di clienti e addetti ai lavori. Infatti si tratterà di un auto particolarmente lussuosa, moderna e tecnologica che farà apparire sempre di più il brand Lancia come un marchio premium.

Non è un caso che lo stesso numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano pensi che questa tra le tre auto che caratterizzeranno la gamma del brand sarà quella che verrà più apprezzata in Europa e che probabilmente potrebbe avere più mercato con la nuova Ypsilon destinata a dominare in Italia. A proposito di questa auto che avrà anche una versione HF, vedremo quali novità emergeranno nei prossimi mesi. Man mano che ci avviciniamo al suo debutto è probabile che possano emergere ulteriore notizie sulle sue caratteristiche, sul suo design e sulle sue specifiche.