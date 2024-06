All’asta una F50 per bambini…con padri appassionati di Ferrari

I ragazzini, sicuramente, non avrebbero pretese di questo rango, ma se vivono in famiglie immerse nell’oro possono essere inondati di doni materiali preziosi, come un’auto giocattolo per bambini, generosamente dimensionata e con linee ispirate a quelle della mitica Ferrari F50 del 1995.

Un mezzo di questo tipo viene ora proposto all’asta, con valori di stima compresi tra 20 mila e 30 mila sterline (pari, col cambio odierno, rispettivamente a 23.500 e 35.500 euro). La vendita è destinata a prendere forma nella sessione di Cliveden House, gestita da RM Sotheby’s, che andrà in scena il 12 giugno a Taplow, nel Berkshire (Regno Unito).

Non si hanno notizie sulla scala del modello, ma le misure non sembrano affatto piccole. Anche perché la spinta di questa F50 per ragazzini è assicurata da un motore endotermico che, per quanto compatto, ha bisogno dei suoi spazi. Si tratta di un cuore Honda da 270 centimetri cubi di cilindrata, in grado di sviluppare 9 cavalli di potenza massima. L’unità propulsiva è abbinata a una trasmissione Comex.

Nella breve scheda descrittiva si legge che il lotto comprende una carrozzeria di ricambio verniciata di giallo. Pure lei nella variante scoperta, che esprime il massimo livello di fascino sull’auto originale. Il livello di dettaglio è molto elevato, persino sul fronte meccanico, tenendo conto della natura del mezzo, destinato a un uso, diciamo, domestico. Ci sono persino le sospensioni a ruote indipendenti.

Nell’abitacolo non manca il classico cancello dove scorre la leva del cambio, come sulla Ferrari F50, leggendaria supercar degli anni novanta cui l’auto per bambini proposta all’asta da RM Sotheby’s si ispira. Un tocco di magia, anche per i piccoli fruitori di questo “giocattolo” a quattro ruote.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Immagino le emozioni vissute, in tenera età, a bordo di un mezzo del genere. Alla sua vista, i genitori penseranno naturalmente al fascino della Ferrari F50 e del suo motore V12 aspirato da 4.7 litri di cilindrata, derivato da quello della 640 F1 di Nigel Mansell, anche se le note sonore della piccola unità Honda che equipaggia l’auto per bambini di cui ci stiamo occupando sono completamente diverse.

Il fatto è che la connessione estetica con la celebre “rossa” in tiratura limitata è forte, quindi per gli appassionati in età adulta viene naturale pensare a lei e alle emozioni che scatena in scala reale. Non si può escludere che il padre acquirente di un simile “giocattolo” abbia una vera Ferrari F50 in garage. Se così fosse, non potrei che dire: beato lui!

Fonte | RM Sotheby’s