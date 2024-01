Ferrari F50: all’asta un esemplare di pre-produzione

La Ferrari F50, svelata in occasione del Salone di Ginevra del 1995, rappresenta un capolavoro di ingegneria automobilistica, ispirato direttamente dalla Formula 1. Il cuore di questa supercar è un motore V12 aspirato, derivato dalla Ferrari 642 F1 del Campionato Mondiale di Formula 1 del 1991. Con i suoi 520 CV di potenza a 8000 g/min, la F50 offre un’esperienza di guida unica, tipica dei bolidi da corsa.

Caratterizzata da una velocità massima dichiarata di 325 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,87 secondi, la vettura si distingue per le sue prestazioni straordinarie. Un aspetto distintivo di questo modello è la sua configurazione open-top, che offre la possibilità di godere del comfort di una berlinetta chiusa o dell’emozione di una spider.

Ferrari F50: DK Engineering sta proponendo in vendita un rarissimo esemplare

Prodotta in soli 349 esemplari, un numero inferiore rispetto alla precedente F40, si distingue per la sua esclusività. Questo esemplare in particolare, completato a Maranello nel giugno del 1995, è uno dei soli 19 prototipi di pre-produzione, realizzati prima della produzione finale per i clienti.

Acquisito originariamente da Pininfarina per conto di un’importante famiglia reale, questo veicolo presenta quasi 40 differenze rispetto ai modelli di produzione, tra cui uno schermo posteriore fissato con bulloni, diverse finiture in fibra di carbonio e inserti per i sedili unici.

Dopo aver fatto parte di una prestigiosa collezione reale, la Ferrari F40 auto è stata acquistata da Paul Osborn nel 1997 e successivamente esposta nel Marconi Museum in California per quasi 17 anni. Durante questo periodo, ha percorso poco più di 500 km e ha ricevuto nuovi serbatoi di carburante da Ferrari Technologies California.

Nel 2015, la F50 è stata esportata in Australia, dove è stata esposta nel Gosford Classic Car Museum e ha ottenuto la certificazione Classiche Ferrari nel 2018. Infine, nel 2017 è stata registrata nel Regno Unito e ha ricevuto manutenzione sia da Joe Macari che da H.R. Owen Ferrari.

Oggi, con soli 1900 km percorsi e un’incredibile finitura in fibra di carbonio, questa Ferrari F50 rimane un pezzo da collezione di inestimabile valore, testimoniando l’abilità e l’innovazione del costruttore modenese. È disponibile tramite DK Engineering.

La sua storia, che abbraccia diverse collezioni e paesi, non fa che accrescere il suo fascino e il suo valore storico, rendendola una delle supercar più desiderate dagli appassionati e collezionisti di tutto il mondo.