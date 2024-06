Lancia: c’è Miki Biasion per lo sviluppo delle Ypsilon HF e Ypsilon Rally 4 HF

È una bella storia di passione e motorsport quella che da sempre lega Lancia e Miki Biasion. Ora il costruttore torinese di casa Stellantis ha annunciato l’avvio di una collaborazione col due volte vincitore del Mondiale Rally con l’eterna Lancia Delta, utile a garantire un supporto concreto allo sviluppo della prossima Lancia Ypsilon HF, la variante elettrica ad alte prestazioni appena presentata dal costruttore, e della Lancia Ypsilon Rally 4 HF destinata alle competizioni rallistiche.

Un vero e proprio “passo in avanti” nel processo di Rinascimento del marchio, come ammesso dal CEO di Lancia Luca Napolitano. Ricordiamo che la Ypsilon HF e la Ypsilon Rally 4 HF saranno rese disponibili a partire dal 2025. Per il CEO di Lancia, Miki Biasion rappresenta “il naturale portavoce di questo doppio ritorno” dal momento che il Campione del Mondo Rally 1988 e 1989 ha contribuito a rendere il marchio Lancia il più vittorioso nella storia dei rally.

Miki Biasion si occuperà di garantire il miglior sviluppo possibile delle nuove Lancia Ypsilon HF e Ypsilon Rally 4 HF

Biasion si è detto entusiasta e onorato di garantire supporto al team di prodotto di casa Lancia “per la regolazione dell’assetto e dell’handling” della nuova Ypsilon HF, in modo da garantire il miglior piacere di guida a chi la porterà su strada. Allo stesso tempo Miki Biasion lavorerà a stretto contatto col team Stellantis Motorsport “per affinare le performance della Ypsilon Rally 4 HF”. In merito alla Ypsilon Rally 4 HF destinata alle competizioni, il lavoro di Biasion si concentrerà sull’assetto, sulla frenata e sulla corretta calibrazione del motore; “spero di essere d’ispirazione a tanti giovani piloti che vorranno cimentarsi con la nostra Ypsilon Rally 4 HF per diventare i professionisti e i campioni del futuro. La Lancia delle vittorie e quella delle gare sportive è tornata e io sono felice di poterne fare parte!”, ha aggiunto Miki.

Miki Biasion e Tiziano Siviero sulla Lancia Delta Integrale Gr.A – Team Lancia Martini al Rally Monte Carlo del 1989

Biasion è una vera e propria icona per la storia del Motorsport e per quella di Lancia, dal momento che ha contribuito ad alimentare il mito del marchio nelle competizioni su più livelli. Biasion ha esordito con la Lancia Rally 037 di Gruppo B nel 1983 quando vince l’italiano e l’europeo di rally. A partire dal 1986 passa invece ai rally mondiali; il primo anno a bordo di una Lancia Delta S4, sempre di Gruppo B, con la quale trionfa in Argentina. Nella stagione successiva i risultati migliorano e nel 1988, con 5 vittorie assolute, conquista il suo primo Titolo Mondiale con la Delta Integrale di Gruppo A. Si ripete nel 1989, ancora vincitore del Mondiale; ma sia nel 1988 che nel 1989 porta a casa la vittoria anche nel Safari Rally in Africa risultando l’unico italiano a potersi fregiare di tali riconoscimenti.

Miki Biasion ha quindi legato fortemente il proprio nome a quello di Lancia, tra gli Anni ’80 e gli Anni ’90, diventando il pilota italiano più vincente di tutti i tempi; forte anche dei due iconici Mondiali vinti nel 1988 e 1989 a bordo della Lancia Delta nella splendida livrea Martini.