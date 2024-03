Lancia svela il logo HF

Presentato nelle scorse ore il logo HF: farà il suo debutto sulla Nuova Lancia Ypsilon HF e sarà utilizzato su tutte le versioni performanti del marchio. Lancia Centro Stile ha reinterpretato il logo originale HF, rendendolo contemporaneo. In questa nuova interpretazione, i colori iconici del logo HF – bianco, rosso e nero – sono stati riadattati, mantenendo la loro purezza e semplificandoli, senza l’aggiunta di ulteriori elementi grafici. Questo restyling ha rispettato le forme geometriche distintive del marchio Lancia. I colori sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupè del 1966, mentre l’inclinazione delle lettere è quella del logo della Lancia Delta degli anni ’90 per esprimere velocità e radicalità.

Il logo HF fu presentato originariamente nel 1960 in occasione della creazione del Club “Lancia Hi-Fi”

Il nuovo logo HF è Progressive Classic perché, in un perfetto equilibrio tra passato e futuro, tutti gli elementi distintivi dello storico marchio, composto dall’elefantino e dall’acronimo, vengono ora reinterpretati per essere proiettati nel futuro. Gli elementi costitutivi del marchio sono simboli dell’heritage Lancia che ora vengono semplificati, sia nelle linee che nelle forme, creando un nuovo equilibrio capace di esprimere innovazione, premiumness e italianità con un tocco di eclettismo.

Oggi, il logo Lancia beneficia delle innovazioni tecnologiche sviluppate nel corso degli anni, arricchendo ulteriormente il suo prestigio artigianale. La prossima Lancia Ypsilon HF sarà caratterizzata da sospensioni ribassate e una carreggiata allargata. Sarà completamente elettrica, con un motore da 240 cavalli che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi.

Il logo Lancia HF è stato introdotto per la prima volta nel 1960, durante il Salone di Ginevra, quando un gruppo di devoti proprietari di auto Lancia ha fondato il club “Lancia Hi-Fi” (dove Hi-Fi sta per Alta Fedeltà), riservato a coloro che hanno acquistato almeno sei vetture Lancia nuove di fabbrica. L’acronimo HF è apparso per la prima volta su alcuni modelli sportivi Lancia, tra cui la Flaminia Pinin Farina Coupé, la Flaminia Sport Zagato e la Flavia Coupé.

Qualche anno dopo, nel febbraio del 1963, insieme ad alcuni piloti e appassionati possessori di Lancia, Cesare Fiorio fonda la Squadra Corse HF Lancia. Il logo scelto per il Racing Team è composto dalle lettere maiuscole HF, bianche su sfondo nero, con quattro elefanti rossi che corrono come mascotte e dalla scritta maiuscola Squadra Corse, bianca su sfondo rosso, in basso.

La prima a sfoggiarla fu la mitica Fulvia Coupé HF del ’66, ricordata per le sue innumerevoli vittorie nei rally, seguita dall’imbattibile Stratos HF dal 1974 al 1978, dalla Delta Turbo nel 1983, ed infine dalla Delta 4WD, Delta Integrale e Delta Evoluzione integrale HF.

Numerosi sono stati i successi delle vetture Lancia HF dalla nascita dell’HF Lancia Racing Team. Nel 1972 la Fulvia HF vinse il Campionato Internazionale Costruttori, divenuto dall’anno successivo Campionato del Mondo Rally; una competizione che vide trionfare la stessa Fulvia HF e la Stratos HF nel 1974 e la Stratos HF nel biennio 1976-1977, culminata nei sei titoli consecutivi vinti tra il 1987 e il 1992 dall’iconica Delta HF a trazione integrale, modello capace di eccellere in varie versioni, 4WD, 8v, 16v ed Evolution.

Lancia

Tra leggenda e realtà, si racconta che già nel 1953 l’elefantino venne scelto come portafortuna da Gianni, figlio di Vincenzo Lancia e amministratore delegato della casa automobilistica dal 1949 al 1955 Il significato verrebbe attribuito all’idea che, una volta lanciati in una corsa, gli elefanti sono inarrestabili. Il simbolo del pachiderma al galoppo, raffigurato inizialmente in blu e poi in rosso, sembra provenire dalla mitologia orientale, come simbolo di buona fortuna e di vittoria, purché rappresentato con il tronco proteso in avanti.