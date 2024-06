Stellantis ha registrato a maggio la vendita di 7.404 unità in Messico

Stellantis ha registrato vendite per 7.404 unità nel mese di maggio in Messico. Il marchio leader nelle vendite è stato ancora una volta Ram. “La rete dei veicoli professionali continua a posizionarsi in modo importante, questi veicoli offrono grande capacità di carico e versatilità per il business e con l’obiettivo di ampliare il nostro portafoglio prodotti, il mese scorso è arrivato presso i concessionari il nuovo Peugeot Partner Rapid che è stato progettato per la consegna e la distribuzione di merci in strade strette, parcheggi ridotti e condizioni di traffico intenso”, ha affermato Antonio Camalich, Direttore Vendite di Stellantis Messico. “D’altra parte, Jeep Compass e Jeep Renegade continuano con una crescita significativa delle vendite in uno dei segmenti più competitivi, che è quello delle vetture compatte”, ha aggiunto Camalich.

Tra i marchi italiani di Stellantis, Alfa Romeo ha registrato la vendita di 23 unità, si tratta del miglior mese di vendite dal 2018. Dodge ha registrato l’immatricolazione di 1.367 unità, il 31 per cento in più rispetto a maggio 2023. Dodge Attitude ha venduto 796 unità. Dodge Journey ha venduto 494 unità. Dodge Durango ha registrato il miglior maggio di vendite dal 2016. FIAT ha registrato vendite di 1.074 unità, in crescita del 12 per cento rispetto a maggio 2023, miglior maggio in termini di vendite della sua storia. Fiat Pulse ha immesso sul mercato messicano 378 unità. Fiat Mobi ha venduto 244 unità. Fiat Fastback e Fiat Argo hanno venduto entrambe 206 unità ciascuna.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep ha registrato vendite pari a 1.663 unità, in crescita del 37 per cento rispetto all’anno precedente, il miglior maggio dal 2014. Jeep JT ha registrato il miglior maggio di vendite della sua storia. Jeep Compass ha registrato il miglior maggio di vendite dal 2013. Jeep Grand Cherokee ha riportato il miglior maggio di vendite dal 2017. Jeep Renegade ha registrato una crescita delle vendite del 32 per cento rispetto al 2023 con 456 unità. Jeep Wrangler ha migliorato le sue vendite del 30 per cento rispetto a maggio 2023 con 244 unità. Wagoneer ha venduto 42 unità.

Peugeot ha venduto 1.473 unità, il miglior maggio di vendite della sua storia. Peugeot 2008, Peugeot Rifter, Peugeot Manager e Peugeot Expert hanno ottenuto le migliori vendite di maggio della loro storia. Le vendite di Peugeot 3008 sono aumentate del 54 per cento rispetto a maggio 2023. Peugeot Partner ha migliorato le sue vendite del 12 per cento con 418 unità. Ram ha venduto 1.804 unità. Il Ram 700 ha venduto 785 unità. Ram ProMaster ha aumentato le vendite del 60 per cento rispetto a maggio 2023. Ram Heavy Duty e Ram Light Duty hanno venduto rispettivamente 531 unità e 199 unità. Dunque per Stellantis sicuramente un mese positivo in Messico a maggio.